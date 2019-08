Reggio Calabria – Bambino svuota bidone rifiuti in strada, immagini raccapriccianti (VIDEO)

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria non si placa. Al di là di qualsiasi eventuale disservizio relativo alla differenziata, alla base degli scenari difficili da vedere anche nel terzo mondo c’è anche e soprattutto una radicata inciviltà che si annida in una fetta della popolazione: dal centro alle periferie.

Un grado di barbarie difficile da quantificare e che trova riscontro anche nell’educazione che si affida ai propri i figli che, come la testimonianza video raccolta, diventano scudi per la propria meschinità.

Nel documento, inviatoci da un lettore, si vede un bambino che con incoscienza trasporta un bidone dell’immondizia verso una destinazione imprecisata, che risulterà chiaro qualche minuto dopo.

La location è difficile da fraintendere: si è esattamente all’ingresso del Rione Marconi, zona notoriamente complicata per la questione rifiuti e non solo.

I segni dei cantieri aperti sul Viale Europa, così come le fattezze delle case popolari sono inequivocabili.

Il minore, ad un certo punto, si avvicina verso una zona che è diventata ormai una tradizionale location per cumulare rifiuti e svuota tutto.

Una scelta (dei genitori, si intende) che, di solito, matura per inguaribile senso di inciviltà o per la natura evasiva di chi non vuole iscriversi al registro tributario del Comune in maniera tale da avere diritto ai mastelli per la differenziata ed un’utenza Tari.

Ci sarebbe da pagare, certo. Intanto a pagare il prezzo più alto è la città e bambini che, a quanto pare, sono pronti a raccogliere l’eredità di genitori senza senso civico senza esserne consapevoli.