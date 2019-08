Autismo, la mamma di Matteo in Prefettura per denunciare inadempienze dell’Asp

Domani mattina alle ore 10,30 la signora Angela Villani, mamma del piccolo Matteo, bimbo autistico di 5 anni, sarà a piazza Italia per parlare con la stampa sulle inadempienze dell’Asp condannata dal Tribunale di Reggio Calabria al pagamento delle spese per le terapie del figlio.

Ad oggi , l’Azienda sanitaria provinciale non ha provveduto ad ottemperare la sentenza né i vertici aziendali hanno mai incontrato i genitori di Matteo nonostante le continue sollecitazioni. (LEGGI QUI ) La signora Villani nella mattinata di domani , chiederà anche un incontro con il prefetto di Reggio Calabria per cercare di risolvere questa atavica e drammatica vicenda. Matteo ha bisogno delle terapie altrimenti i piccoli “progressi” fatti sino ad oggi , non varranno più nulla.