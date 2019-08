Anche un calabrese nel team che ha ricostruito il volto dell’antenato Lucy

È stata realizzata in Italia la ricostruzione 3D del cranio completo dell’antenato di Lucy: si deve a Stefano Benazzi e Antonino Vazzana dell’università di Bologna, originario di Reggio Calabria, che hanno collaborato alla ricerca internazionale pubblicata su Nature.

La riproduzione, ha detto all’Ansa Benazzi, è stata cruciale “per osservare alcuni dettagli che non si potevano evincere dal fossile originale”, permettendo di identificarne la specie. “Il cranio – ha aggiunto il ricercatore originario di Faenza – è stato scansionato con la microtomografia negli Usa, presso la Pennsylvania State University, e sulla base di questi dati abbiamo ottenuto la ricostruzione virtuale”. Il lavoro è stato eseguito nel laboratorio di Osteoarcheologia e Paleoantropologia, diretto da Benazzi, dove lavora anche Vazzana che da Reggio Calabria si è trasferito in Emilia Romagna per laurea e dottorato. Per il ricercatore è stato sorprendente, “constatare di essere di fronte al primo cranio completo di Australopithecus anamensis, ovvero la specie più antica del genere Australopithecus”.