Al via attività venatoria in Calabria – La denuncia del Cabs

Domenica prossima comincia il triste show dell’attività venatoria in Calabria. Con la caccia in pre-apertura, inopportunamente autorizzata dalla Regione Calabria, uccelli appena usciti dal nido e totalmente dipendenti dai genitori verranno sterminati; così come rapaci ancora nel pieno della migrazione post-riproduttiva.

E fino al 10 febbraio 2020, data di chiusura, saranno centinaia di migliaia gli animali illegalmente uccisi a causa della gravissima carenza ed inefficacia dei controlli.

Per questo il CABS ha scritto al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ed a quello dei Carabinieri Forestale (CUTFA), chiedendo il loro urgente intervento affinché ai militari calabresi venga richiesta maggiore efficienza e vengano disposti controlli aggiuntivi del Reparto Antibracconaggio SOARDA.

Nella nota l’associazione ha portato l’esempio della provincia di Reggio Calabria: qui a fronte di migliaia di reati perpetrati ad ogni giornata di caccia dai cacciatori calabresi e da quelli provenienti da fuori regione per l’uso di richiami elettroacustici vietati o per abbattimento di specie protette, infatti, si è avuto nel 2018 un numero irrisorio di denunce penali. Ed i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine si sono dimostrati inefficaci in alcuni territori; del tutto inesistenti in altri, purtroppo quelli a maggiore densità faunistica.

Sia pure in assenza di dati ufficiali si teme che la situazione delle altre province calabresi non sia molto dissimile da quella reggina.

A ciò si aggiungano, per completare il quadro di danno per la fauna selvatica, le disposizioni illegittime contenute nel Calendario Venatorio della Regione: dalla possibilità di uccidere specie come la Pavoncella ed il Moriglione, nonostante il parere contrario dell’ISPRA e del Ministero dell’Ambiente; alla chiusura alla Beccaccia al 20 gennaio, mentre lo stesso ISPRA suggeriva quella del 31 dicembre; dalla chiusura ai tordi bottaccio e sassello, che si possono incredibilmente cacciare fino al 31 gennaio 2020, quando già da 20 giorni questi uccelli avranno iniziato la migrazione pre-nuziale; alla chiusura generale al 10 febbraio, che aprirà la strada ad ulteriori stragi illecite di tordi, beccacce e fringuelli.

Il CABS invita i cittadini calabresi a ribellarsi a questa mattanza di animali autorizzata per il puro divertimento di pochi e li esorta a rivolgersi pressantemente alle Forze dell’Ordine per segnalare i casi evidenti di illegalità, in particolare in presenza di cacciatori nelle vicinanze delle abitazioni. A meno di 100 metri da ogni casa, anche se non abitata stabilmente, infatti, ogni attività venatoria è vietata dalla legge. E per l’effetto moltiplicatore costituito dalla presenza di più abitazioni vicine, enormi territori dovrebbero essere sottratti alla caccia ed alla presenza stessa dei cacciatori e nella realtà non lo sono. Così come avviene nelle vicinanze (50 metri) da ogni strada e ferrovia. Le Forze dell’Ordine in questi casi hanno l’obbligo di intervenire, perché queste norme sono poste a tutela dell’incolumità delle persone che la caccia, essendo un’attività pericolosa, potrebbe minacciare.