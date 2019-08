Al Reggio Live Fest arriva Levante a Piazza Castello

Dopo una sequenza di appuntamenti straordinari e il travolgente concerto di Carl Brave dell’altra sera, al Reggio Live Fest arriva l’unica tappa in Calabria del tour di Levante, domani sera alle 21.30 nella splendida Piazza Castello di Reggio Calabria.

Per il concerto della giovane cantautrice siciliana, Piazza Castello si trasformerà in un teatro sotto le stelle con una platea a sedere suddivisa in tre settori tutti numerati (platea gold euro 35, poltronissima euro 30, poltrona euro 25, compreso diritti di prevendita).

I biglietti sono disponibili nei punti Ticketone (Reggio: B’Art), online su www.ticketone.it e presso la Biglietteria del Castello a partire dalle ore 18.30.

Il live di Levante si annuncia davvero unico e sorprendente, anche per l’imponente e suggestivo impianto scenografico. Con lei, la sua super band e una insolita sezione di archi: Alessio Sanfilippo, batteria, Alessandro Orefice, tastiere, Eugenio Odasso, chitarre, Matteo Giai, basso, Lorenza Giusiano, cori, Tommaso Belli, violino, Lucia Sacerdoni, violoncello, Ruggero Mastrolorenzi, viola, Enrico Catale, violino.

In questi giorni, Levante (Claudia Lagona, nata a Caltagirone il 23.05.2987) è ai vertici delle classifiche con il brano stupendo “Lo stretto necessario” inciso insieme alla conterranea Carmen Consoli. Cantautrice della nuova generazione amatissima da più target di pubblico, anche a livello internazionale con sold out nelle principali capitali, da Parigi a Londra, a breve pubblicherà il nuovo album Magmamemoria. Si tratta del suo quarto album in studio, dopo “Nel caos di stanze stupefacenti”, “Abbi cura di te” e “Manuale distruzione”.

«In questo disco – afferma la cantautrice – ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Un lavoro bellissimo, come volevo».

Lo scorso anno ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica per il successo internazionale del suo tour. Con Levante si chiude la sezione dedicata alla nuova grande musica d’autore del Reggio Live Fest, la kermesse di eventi estivi frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, il festival del Miglior Live d’Autore di Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, quello del Comune di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo “Grandi Festival Internazionali Storicizzati” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888 e ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.