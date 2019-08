Si è riunita a Reggio Calabria la direzione metropolitana del PRI presieduta da Carmelo Palmisano. Dopo un articolato dibattito riguardante il territorio regionale e metropolitano, si è giunti alla conclusione di richiedere la convocazione della direzione regionale del partito da tenersi con urgenza. Alla luce delle ultime decisioni nazionali che riguardano il centrosinistra (e che potrebbero riguardare il centrodestra) il PRI sente la necessità di elaborare un programma regionale sulla base del quale determinare alleanze politiche ed elettorali.

L’esperienza dell’attuale legislatura regionale induce i repubblicani reggini ad individuare per tempo la guida della Regione, sulla base delle forze politiche che questa guida sosterranno.

Nel contempo, si è aperto un serrato dibattito sul futuro del Comune di Reggio Calabria e su quello della Città Metropolitana. I repubblicani, che pur hanno sostenuto la fase elettorale che ha portato l’attuale Sindaco alla guida della città, ritengono chiusa definitivamente questa esperienza, esprimendo un giudizio nettamente negativo sull’attuale amministrazione. I repubblicani hanno da tempo iniziato la ricerca del “medico” che possa curare la città malata, ricordando a tutti che la bravura, l’efficienza e l’efficacia di un medico non è necessariamente legata al possesso di tessere di partito. La bravura prescinde dall’appartenenza politica senza per altro porre pregiudizi su chi milita in un partito.

I repubblicani, infine,presenteranno le loro proposte nel corso delle giornate repubblicane, storico appuntamento annuale del partito dell’edera, che si terranno a partire dal 29 agosto.

Partito Repubblicano Italiano

Direzione Metropolitana P.R.I. Reggio Calabria