A CatonaTeatro l’Incanto di Venere, magnifico progetto d’amore per la femminilità

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Una vibrazione che tocca l’anima, un mix di musica e parole che avvolge l’arena “Neri” di Catona con l’incredibile “Incanto di Venere”.

Otto donne, otto bellissime professioniste, i soprani di “Incanto quartet” composto da Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli, accompagnate da “Venere Ensemble” (con Marta Cosaro alla viola, Zita Mucsi al violino, Rossella Zampiron al violoncello, Claudia Agostini al pianoforte), in una sera riescono ad unire due mondi: il classico puro e la musica leggera.

Un progetto ambizioso, difficile ma perfettamente riuscito che mostra da un lato il talento di quattro artiste, di formazione classica ed evoluzione pop-crossover, voci completamente differenti l’una dall’altra, brave a passare dal timbro scuro alle timbriche gravi, dalla musicalità eclettica e romantica alla voce “dark” ma anche, l’azzeccata scelta della “Polis Cultura” che ha voluto inserire questo spettacolo di alto livello nella sua XXXIV edizione del festival CatonaTeatro.

Voci che si uniscono, seguono i passi scanditi dalle note degli strumenti per creare la suggestione della bellezza, della dolcezza, delle melodie, della forza femminile capace di costruire una nuova armonia tra musica colta, opera e grandi successi del pop internazionale, tra classici napoletani e colonne sonore di film indimenticabili.

Sul palco, si coglie subito la sintonia tra le quattro bellezze mediterranee con il quartetto di musiciste con le quali puntellano un giusto mix di talento, studio, eleganza italiana e, soprattutto, tacco 12.

E già, perché in scena la femminilità non può mancare né con un repertorio classico nel quale si impone prepotentemente la “Carmen”, “La Traviata”, “Les Contes d’Hoffman” né ai successi partenopei (“I’ te vurria vasà”, “Funiculì Funiculà”, “O sole mio”) tantomeno in quel repertorio italiano famoso nel mondo e rivisitazioni di successi internazionali (“Mamma mia” celebre brano degli Abba).

Il pubblico ammira quelle otto creature dall’immensa bellezza fisica e vocale e con loro, fa un viaggio tra i ricordi e le emozioni di un passato ormai andato e di un presente sempre vigile attraverso l’incrocio raffinato di talenti diversi tra loro ma molto affiatati.

Una solenne celebrazione dell’universalità della musica e dell’incanto della bellezza femminile che ripropone la musica del cuore scandita dall’intreccio vocale di soprani eclettici e dal tessuto strumentale raffinato di archi e pianoforte. Sembra impossibile ma la grandezza di queste quattro donne soprano sta nel riuscire in ogni brano a dare spazio alle singole vocalità, senza mai scavalcarsi o imporsi sull’altra, per poi unirsi come fossero un’unica voce.

L’arena è rivestita da belle melodie di tutti i tempi, accuratamente selezionate e riarmonizzate con suggestive sonorità pop, in un frame d’eccezione, costruito sull’eleganza dell’insieme e del dettaglio.

La musica per molti è solo rumore, per altri è solo un mucchio di parole ritmate ma per alcuni è semplicemente vita. E l’Incanto di Venere, ieri sera, lo ha ampiamente dimostrato.