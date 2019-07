Visita e scopri Reggio Calabria con una nuova app

Condividi

E’ ormai operativa in città l’applicazione “ Gioca e scopri Reggio Calabria “, donata all’Amministrazione Comunale dal Club Inner Wheel di Reggio Calabria, presieduto da Caterina Lavilla Poletti, per consentire al turista, ma anche al cittadino, di conoscere,tramite il gioco,i principali monumenti e attrattori culturali e archeologici della città.

L’applicazione, gratuita e scaricabile da Apple Store e Google Play sia in italiano che in inglese, consente

anche di osservare la magnificenza del panorama dello stretto di Messina che, con il semplice trascinamento del dito sullo schermo, si comporrà in un naturale affresco ricco di colori caldi e vividi. Tramite i puzzle digitali dei siti archeologici, il turista potrà anche riscoprire il glorioso periodo della Magna Grecia, e raggiungere i siti archeologici presenti nel centro cittadino.

L’App“Gioca e scopri Reggio Calabria” è stata progettata e sviluppata dalla “Digi.Art” di Rosanna Pesce, esperta in servizi digitali per l’Arte, anche con lo scopo di essere uno strumento per la promozione e lo sviluppo economico e commerciale della città di Reggio Calabria. Infatti l’Applicazione, al completamento di tutti i giochi previsti, consente di ottenere un premio, che consistein un codice promo da utilizzare presso i commercianti convenzionati presenti nella città e riconoscibili tramite un logo che richiama l’App e il Club Inner Wheel.

Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa sono: King Gold gioielleria, King Watch oggettistica, Class abbigliamento e accessori, Le Vele gelateria, Bellini gioielleria, Castel Bar.

L’utente può recarsi da questi esercizi commerciali ed, esibendo il codice del gioco, usufruirà di uno sconto( minimo il 10%), sull’articolo di consumo. La promozione dura da luglio a tutto il mese di dicembre e funziona come un volantino promozionale.

Reggio Calabria, grazie a questo progetto innovativo, quanto concreto e tangibile, risulterà una meta ancora più accattivante e al passo con i paesi che vivono soprattuttograzie alle loro risorse turistiche e culturali.