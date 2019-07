Verso il “Roccella Jazz Festival” 2019: ecco il programma degli eventi a luglio

Condividi

39 anni di Roccella Jazz Festival. Un appuntamento importante per la popolarissima rassegna calabrese, che alla vigilia del quarantennale presenta una XXXIX edizione articolata in più sezioni e anticipata da un programma a luglio, prima della kermesse agostana.

La prima sezione si svolgerà dall’11 al 13 luglio a Largo Colonne Rita Levi Montalcini, con un prologo il 7 luglio: è una mini rassegna che fa da preludio al programma forte di agosto, che si terrà dal 12 al 24 con concerti nelle tradizionali location, con masterclass, workshop, installazioni multimediali, seminari e mostre. Saranno circa 148 i musicisti coinvolti, 45 quelli provenienti dall’estero; su un totale di 23 concerti, più della metà saranno prime assolute e prime nazionali.

Il direttore artistico Vincenzo Staiano ha composto un calendario promettente anche a luglio, a partire da domenica 7, quando andrà in scena Come un’anomalia. Vent’anni senza Fabrizio De André della compagnia Il Teatro di MU, dedicato al cantautore a vent’anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo scritto da Salvo Corea e Marcello Barillà, con un ricco cast di attori e musicisti (special guest Boto Cissokho alla kora e Maria Carmen Mendolia al canto), si terrà nello nuovo Waterfront del Lungomare di recente intitolato a Sisinio Zito, fondatore e presidente del Festival. Da giovedì 11 a sabato 13 luglio si proseguirà con “Jonian Sea Waterfront Review”, seconda edizione della sezione di luglio, in Largo Colonne Rita Levi Montalcini adiacente al nuovo Waterfront. E’ una “vetrina” del jazz italiano lontana dalle icone storiche che affollano gli altri festival, con stelle del jazz e della musica contemporanea come Arturo Annecchino e Joyce Elaine Yuille: un evento diverso dalla rassegna storica che sarà dedicata al jazz proveniente dall’Oriente.

​L’apertura dell’11 toccherà al quartetto di un veterano del jazz italiano, il batterista Aldo Bagnoni, con il suo nuovo progetto The Connection. Il poliedrico musicista barese proporrà un programma di brani che comporranno il suo imminente album. Toccherà poi al progetto Electric Sheep di Angelo Olivieri, un omaggio al mondo dei frattali e al celebre film Blade Runner. Il musicista toscano – uno dei più validi trombettisti italiani – proporrà un concerto ricco di groove diversi che, con l’aiuto dell’elettronica, si svilupperanno come algoritmi all’interno di generi come l’hip-hop e l’improvvisazione jazz per dar forma a un complesso frattale sonoro che si unirà al rumore di fondo delle onde proveniente dalla battigia di una delle più belle spiagge del Mar Jonio.

Venerdì 12 sarà la volta del Chironomids Electric Dream di Giovanni Mancuso con “Jodorowsky’s eye”, un tributo ad Alejandro Jodorowsky, tra sperimentazione musicale e cinema. A seguire la Symphònia Band di Arturo Annecchino, un altro sudamericano instancabile autore di produzioni per il cinema, la danza e il teatro: il pianista e compositore venezuelano dirigerà l’esecuzione di “Missalaika”, un progetto che si addentra in aree e generi della musica contemporanea. Sabato 13 chiusura affidata al pianista siciliano Raf Genovese con il suo trio e al quartetto italiano di Joyce Elaine Youille, la star newyorkese ormai stabilitasi nel nostro paese.

La seconda sezione di Roccella Jazz si terrà dal 12 al 24 agosto e avrà come ospiti musicisti del calibro di Daniele Sepe, Clifton Anderson, Serena Brancale, Gwilym Simcock, Noa, Guo Gan, Sorin Zlat, Antonio Faraò e molti altri.

Domenica 7 luglio

ore 21.30

Waterfront Lungomare Sisinio Zito

COME UN’ANOMALIA. VENT’ANNI SENZA FABRIZIO DE ANDRÉ

Special guests: Boto Cissokho: kora; Maria Carmen Mendolia: voce

Claudia Olivadese, Emanuela Gemelli, Gianpaolo Negro

Salvatore Emilio Corea: regia e voce

Marcello Barillà: voce e chitarra

Alessandro Ansani: piano, tastiere, “Fender Rhodes”, chitarra classica

Christian Buffa: basso e contrabbasso

Annamaria Schipani: violino

Massimiliano Rogato: chitarre

Andrea Mellace: batteria e percussioni

Giovedì 11 luglio

ore 21.30

Largo Rita Levi Montalcini

ALDO BAGNONI “THE CONNECTION”

Aldo Bagnoni: batteria, composizioni, arrangiamenti

Emanuele Coluccia: sax tenore e soprano, flauto

Giampaolo Laurentaci: contrabbasso

Mauro Tre: pianoforte, tastiere

“ELECTRIC SHEEP” Angelo Olivieri: tromba Vincenzo Vicaro: sassofono Lewis Saccocci: tastiere, electronics Riccardo Di Fiandra: basso Daniele Di Pentima: batteria

Venerdì 12 luglio

ore 21.30

Largo Rita Levi Montalcini

CHIRONOMIDS ELECTRIC DREAM:

“JODOROWSKY’S EYE”

Vida Borojevic, Giovanni Mancuso: sintetizzatori

Gaia Sessa: arpa elettrica

Elia Biasi: trombone

Raul Catalano: batteria

Alessio Ghezzi: batteria e vibrafono

Marco Centasso: basso elettrico

SYMPHÒNIA BAND:

“MISSALAIKA”

Arturo Annecchino: pianoforte

Martina Sciucchino: voce

Simone Stopponi: chitarra elettrice e voce,

Luca Costantini: batteria

Filippo Barracco: tastiere e sint,

Alberto (Bobo) Porcacchia: chitarra elettrica

Emanuele (Lillo) Ranieri: basso elettrico

Sabato 13 luglio

ore 21.30

Largo Rita Levi Montalcini

RAFFAELE GENOVESE TRIO

Raffaele Genovese: pianoforte

Carmelo Venuto: contrabbasso

Emanuele Primavera: batteria

JOYCE ELAINE YOUILLE QUARTET

Joyce Elaine Youille: voce

Daniele Gorgone: pianoforte

Marco Piccirillo: contrabbasso

Pasquale Fiore: batteria