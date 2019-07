Torna in scena l’evento internazionale Georgia-italia con la musica nel cuore

Condividi

Giunto alla sua terza edizione, torna in scena a Reggio Calabria il concerto evento “Georgia-Italia con la musica nel cuore”. L’iniziativa è realizzata dal “Movimento Culturale Georgiani in Italia” in collaborazione con l’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, con l’associazione “Reliquia” e “Tbilisi City Hall”.

L’evento rappresenta un ponte culturale tra la Georgia e l’Italia, un viaggio nella tradizione popolare di questi due Paesi. Sul palco, a rappresentare la Georgia, ci sarà il gruppo musicale Reliquia, formato da ragazzi straordinari che attraverso la musica hanno trovato forza, coraggio e luce nelle loro vite, trasmettendo grande emozione al pubblico. Presenteranno canti della tradizione popolare georgiana. A rappresentare l’Italia ci sarà il cantore Michelangelo Giordano che ha fatto parlare di sé grazie al suo progetto artistico “Le strade popolari”, per cui ha ricevuto il Premio Web Amnesty International ed il Premio Miglior Testo al Musicalmente Show; un progetto artistico che valorizza la nostra cultura e tradizione popolare con da testi che invitano, spesso, alla riflessione. Michelangelo Giordano, proprio in Georgia, lo scorso novembre era stato premiato all’International Art Festival di Batumi come rappresentante della musica italiana all’estero. Per questo speciale evento sarà accompagnato sul palco dal Maestro Francesco Ammendolia alla chitarra classica, eccellenza reggina che ha conseguito il diploma col massimo dei voti presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Giovedì 11 luglio 2019 alle ore 17:00

Teatro Metropolitano DLF