Sciopero dei magistrati onoraridel Tribunale i Palmi contro la riforma Orlando

I magistrati onorari della sezione civile e della sezione penale del tribunale di Palmi al completo incrociano le bracia in vitsa dell’entrata in vigore di una riforma che non tiene conto dei piu’ fondamentali diritti costituzionali, ripsetto ad un disegno di legge formulato dall’odiero governo che mortifica la dignita’ di questa categoria di lavorati costretti a lavorare a cottimo e senza alcuna garanzia previdenziale.

Nonostante il procedimento di infrazione minacciato dall’Europa, rimangono appese ad un filo le sorti di oltre 5000 magistrati onorari che reggono tutti i tribunali d’Italia e smaltiscono circa l’80% del contenzioso civile e penale ( tra tribunale monocratico penale e istruttoria civile, esecuzioni mobiliari e previdenza ) il Governo viola il proprio contratto di governo, illeude la categoria con la convocazione a tavoli tecnici ma dopo oltre un anno stravolge tutte le carte in tavola e porta in Parlmento un disegno di legge che vorrebbe ulterirmente degradare tale categoria e soprattutto i magistrati onorari di tribunale.

Non e’ piu’ possibile tacere tutti devono sapere cosa succede realmente nei tribunali. E’ importante che si sappia che i tribunali italiani con magitsrati di carriera ridotti al luminicno riescono a smltire centiania di migliaia di procedimenti grazia a forza lavoro a cottimo costretta ad un semplice gettone di udienza senzaalcuna remunerazione per i provvedimenti emess,i ne’ alcun riconoscimento per le sentenza proclamate in nome del popo9lo italoiano come tutti i giudici di carriera sino al primo presidente della cassazione. I giudici onorari assegnati ai tribuali ad oggi e che vi operano da oltre 15 anni, da lungo tempo specializzati e professionalizzati, rischiano di dovere percepire un gettore di presenza per euro 98.00 ogni otto ore di lavoro che a conti fatti ed al netto si aggirerebbea 4 euro per ogni ora.

Tutto questo e’ divenuto inaccettabile per questo tutti i magistrati onorari della seizone civile del tribunale di palmi ( sezione composta da n. 8 giudici togati compreso il presidente di seizone e n. 12 onorari ) e della sezione penale del medesimo tribunale ( sezione composta da n. 7 magistrati togati e n. 5 onorari) nel totale di n. 17 hanno deciso di fare sentire in coro la propria voce.

I giudici onorari del tribunale di palmi hanno ritenuto che lo sciopero era l’unico mezzo per ddimostrare al governo che bloccare le udienze monocratiche penali per una settimana come anche tutte le udienza civili istruttorie, come quelle di esecuzione mobiliare e previdenziale comportera’ un grosso danno nello smaltimento dei procedimento ed uno slittamento delle decisioni nel tempo .

Non e’ piu’ possibile che la giustizia si porti avanti sulle spalle di lavorati ai quali non si riconosce alcun ruolo !!!