Santo Stefano in Aspromonte – Presentato il programma degli appuntamenti estivi

Presentato questa mattina a Palazzo Alvaro il programma “Estate” del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Una stagione ricchissima di eventi, tra musica, spettacolo, sport, intrattenimento, che parte da giugno e giunge sino a novembre, in fase autunnale, per poi riprendere in versione invernale, realizzando pienamente la destagionalizzazione annunciata e realizzata dal Sindaco Francesco Malara.

Una Gambarie gremita, in estate come in inverno, queste le attese della comunità, impegnata al fianco dell’Amministrazione Comunale aspromontana, per il rilancio di quella che il Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte, Domenico Creazzo, ha definito quale “Perla del Parco”.

“Questo inverno abbiamo dimostrato che siamo in grado di fare turismo – sono state le parole del Sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara – e intendiamo replicare il successo invernale con attività estive, variegate e di livello, che incontrano le esigenze dei turisti e della popolazione. Lavoriamo da un pò di tempo per realizzare un cartellone ricco e completo che coinvolgerà tantissimo anche i giovani. Tra le tante attività che impegnano quotidianamente il turista, l’idea di lancio è il Gambarie BikePark Festival che ha come testimonial Vittorio Brumotti, simbolo di legalità e sport, come inviato di Striscia e come campione di ciclo cross. Presentiamo così ben 50 Km di piste di ciclo cross”.

Si parte dal basso, dunque, con cittadini e Comitati e uniti per realizzare questa idea.

“L’aiuto di associazioni e cittadini è prezioso – ha sottolineato il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – e la sinergia tra istituzioni e cittadini offre immancabilmente un risultato. Quella di Gambarie rappresenta una parte importante della programmazione della nostra Città Metropolitana. ‘Dobbiamo destagionalizzare’, dicesti nel momento del tuo insediamento – prosegue Falcomatà rivolgendosi al Primo Cittadino Malara –, allora era un’idea difficile da concepire, ma tu sei riuscito a realizzarla dimostrandoci che era possibile. La programmazione è ricca e ben si integra con ciò che verrà realizzato dalla MetroCity, come il Neveplast, per esempio. L’estate di Santo Stefano sarà un successo, come è stato per la stagione invernale, divenuta ormai meta non solo di reggini e siciliani, ma di un’utenza ben più ampia, grazie alle nuove piste. Queste attività combinate a quelle del Parco, fanno dell’Aspromonte un’eccellenza, e noi reggini sentiamo fortemente nostro questo splendido territorio”.