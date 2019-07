Sanità, Dieni: «Decreto Calabria presto farà sentire i suoi effetti»

Condividi

«Il Decreto Calabria presto farà sentire i suoi effetti su un sistema sanitario regionale per troppo tempo trascurato dallo Stato e affidato alle “cure” di una classe politica regionale incapace e inconcludente». Così la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Federica Dieni.



«In questi ultimi giorni e settimane – prosegue la deputata –, ho registrato dure prese di posizione da parte di forze politiche contrarie a prescindere e, da ultimo, dei sindacati. Le organizzazioni di categoria, giustamente, pongono l’accento sulla necessità di garantire i servizi e, dunque, il via libera alle assunzioni di personale medico e infermieristico. Sono certa che il Decreto, diventato legge meno di un mese fa, riuscirà a rendere effettivo lo sblocco del turnover e ad assicurare la copertura del personale, soprattutto nei settori dell’emergenza-urgenza».

«I ritardi nelle procedure – continua Dieni – sono innegabili e pertanto chiedo al commissario Cotticelli di usare i poteri di cui dispone per attuare al più presto le misure incluse nel provvedimento voluto da questo governo. Sono altresì certa che i frutti di questo Decreto si vedranno molto presto. Tengo inoltre a ricordare che l’intervento dell’esecutivo nazionale è stato dettato dalla profonda crisi in cui era sprofondata la sanità calabrese, il cui disavanzo economico aveva fatto scattare un nuovo blocco del turnover che sarebbe stato fatale per l’intero sistema regionale».

«Il Decreto – conclude la deputata 5 stelle – ha invece scongiurato questa ipotesi: il governo è riuscito a fissare una deroga e adesso non resta che attendere l’attuazione concreta di quei provvedimenti da cui dipende l’erogazione di servizi sanitari all’altezza dei bisogni dei calabresi».