Sabato 6 Luglio Foti Crociere salperà con ‘Arancino Party On Board’

Sabato 6 luglio alle ore 21:30 la nave di Foti Crociere salperà dal Porto di Bagnara Calabra con l’attesissimo evento, unico nel suo genere ed organizzato per la prima volta in Calabria intitolato ‘Arancino Party On Board’.

L’evento sarà un’esperienza culinaria e di divertimento, unica ed indimenticabile, adatta a grandi e piccini.

A bordo di ‘Foti Crociere’, durante la serata di sabato 6 luglio i partecipanti avranno l’opportunità di cenare nella particolare ed esclusiva sala ristoro della nave, per poi spostarsi al piano di sopra ed assistere, sotto un cielo stellato e con una vista mozzafiato dell’incantevole Borgo di Chianalea, allo spettacolo di musica Live.

Gli ospiti di Foti Crociere avranno la possibilità di trascorrere una serata romantica e divertente, ma al contempo rilassante, della durata di qualche ora dove è vietato annoiarsi.

Foti Crociere ha pensato proprio a tutto! Al centro dell’evento di sabato 6 luglio vi sarà la degustazione di tre tipologie di arancini, preparati al momento per gli ospiti della nave dalle mani esperte dello chef Maryanna Ruggiero.

La degustazione comprenderà:

Arancino al Pesce Spada Della Costa Viola

Arancino al Bergamotto di Reggio Calabria

Arancino al Ragù

Un calice di vino

Al termine della Degustazione, verrà servito a bordo il Sorbetto al Limone.

La cena a bordo della nave Foti Crociere avrà un costo di E 19, 99 a persona. I Posti sono limitati, di conseguenza è gradita la prenotazione che potrà essere effettuata contattando i numeri 344 1157224 – 344 1155268 o tramite Facebook al link https://www.facebook.com/FotiCrociere/