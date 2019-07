Roccella Jonica (RC): Per i Caffè artistico-letterari incontro con Sonia Serazzi

Condividi

Nuovo appuntamento per i “Caffè artistico-letterari 2019”, promossi dal circolo di lettura dell’A.R.A.S. in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica: martedì 16 luglio, ore 19, all’ex Convento dei Minimi, incontro con Sonia Serazzi, autrice del romanzo “Il cielo comincia dal basso” (Rubbettino editore), opera intensa e poetica, vincitrice al Premio letterario Città di Siderno e menzione speciale al Premio letterario “Mario La Cava” – Città di Bovalino.

Rosa Sirace è una che impara a fiorire nel posto che ha, e fiorendo scrive la sua vita di cose piccole su un’agenda: fogli con sopra il numero del giorno, e la carta che tiene il conto ripete quotidianamente che una storia non ha tutto lo spazio e il tempo che vuole. Così Rosa Sirace disciplina fatti, incontri e volti costringendoli sulle righe, e sceglie di essere sincera su quello che c’è intorno: la verità resiste a ogni poco. Allora la figlia di un Visconte operaio e di una Baronessa casalinga si porta in casa il lettore offrendogli un mondo senza imbrogli. Ma nell’offerta qualcosa brucia e qualcosa profuma, poi c’è il cielo, un azzurro modesto che Rosa Sirace insegue sul messale e impara da sua nonna: Antonia Cristallo. E Rosa tutto il cielo che scava lo appende in alto, a cominciare ogni pagina, e spera che bastino le Scritture a far scintillare la terra rivoltata. “Il cielo comincia” dal basso è un libro che mastica duro cercando il bene, e lo trova.

L’Autrice dialoga con Maria Teresa D’Agostino e con i lettori; reading a cura di Rossella Scherl.