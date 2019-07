Reggio, una proposta per dare un nome alla piazza dell’Isolato 87-88 di Tremulini

Condividi

Sono in corso i lavori di riqualificazione della piazza interna di Tremulini, isolato 87-88 e delle aree limitrofe. Si tratta di una delle “Quindici agorà per quindici quartieri”, finanziata con i fondi assegnati al “Patto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria” dal piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno.

Nel caso di Tremulini sono stati i cittadini stessi ad individuare e proporre alcuni degli interventi che prevedono la riqualificazione architettonica e tecnico-funzionale dell’area cheinclude tra l’altro la creazione di uno spazio attrezzato ad uso collettivo per proiezioni, spettacoli e manifestazioni e la posa di piante di bergamotto.

Da oggiil processo partecipativo continua su indirizzo dell’amministrazione Falcomatàcon la possibilità di proporre idee per l’intitolazione della piazza.

Tutti i cittadini e le associazioni possono prendere parte al processo partecipativo attraverso il sito della partecipazione civica, compilando i form precompilati su http://iopartecipo.reggiocal.it , spiegando i motivi e illustrando gli elementi cheavvalorano l’istanza inserita.

Le proposte saranno sottoposte all’esame dellaCommissione Toponomastica che ne accerterà la valenza e la conformità alla normativa vigente( ricordiamo che nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni) e formulerà proposta di delibera alla Giunta comunale.

E’ possibile partecipare anche mandando una mail acomm.toponomastica@reggiocal.it.