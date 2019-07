Reggio, dal Papa primo “sì” alla beatificazione di mons. Giovanni Vittorio Ferro

Condividi

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi ad emettere il decreto che riconosce le virtu’ eroiche, primo passo per la causa di beatificazione, di mons. Giovanni Vittorio Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, nato a Costigliole d’Asti il 13 novembre 1901 e morto a Reggio Calabria il 18 aprile 1992.