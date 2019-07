Reggio Calabria – Uomo getta rifiuti in strada, inchiodato dalle telecamere (VIDEO)

Condividi

Il problema dei rifiuti continua ad essere attuale a Reggio Calabria. Al di là delle difficoltà nel ritiro della differenziata e delle discussioni sull’opportunità delle modalità attuali del servizio, esiste una fetta di popolazione che continua a gettare la spazzatura per strada.

Spesso non è solo scarso senso civico a rendere “naturale” quest’operazione o poca voglia di fare la differenziata. In alcuni casi esistono “fantasmi” per l’anagrafe tributaria comunale che non, avendo un’utenza attiva, non hanno diritto ai mastelli per la raccolta e si affidano a quest’escamotage.

L’offensiva del Comune, però, adesso comincia a farsi importante.

Ecco il video diffuso dal Sindaco Falcomatà, con la partecipazione del suo vice e delegato all’emergenza rifiuti Armando Neri, in cui si svela come è stato incastrato un cittadino protagonista di un gesto poco civile.