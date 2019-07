Reggio Calabria, Un Mondo di Mondi: ” l’Hospice non deve chiudere”

L’alta qualità di assistenza offerta ai pazienti e familiari è di estrema importanza. La professionalità dell’equipe e del personale a vari livelli da quello psicologico a quello medico e persino spirituale costituiscono un percorso di sollievo per il paziente terminale e la sua famiglia.

In questi tempi bui in cui purtroppo si muore sempre più spesso di malattie oncologiche, fondamentale è il contributo di questa struttura che permette di vivere l’ultimo tratto della vita e il trapasso in maniera meno dolorosa.

La pessima gestione della sanità pubblica e le privatizzazioni hanno conseguenze gravissime per chi, a basso reddito, non può permettersi cure a pagamento.

L’Associazione Un Mondo di Mondi auspica vivamente che, in tale contesto, questa struttura possa comunque proseguire la sua preziosa attività e continuare ad essere di supporto e conforto per chi deve affrontare condizioni drammatiche terminali.

Un Mondo di Mondi -Cristina Delfino -Cinzia Sgreccia