Reggio Calabria -Tre svincoli chiusi, vertice in Prefettura sulla mobilità

Nel corso della mattinata odierna, presso questo Palazzo del Governo, si è riunito il Comitato Operativo Viabilità per la predisposizione delle misure idonee a fronteggiare eventuali possibili disagi alla circolazione stradale derivanti sia dagli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale sia dai lavori di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti sui viadotti “Torbido” e “Fiumara di Gallico”.

All’incontro presieduto dal Vice Prefetto Vicario, hanno partecipato, oltre al vice Sindaco della Città Metropolitana, i Rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Sezione di Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia metropolitana, dei Comuni di Reggio Calabria e Gioia Tauro, della Città Metropolitana, dell’Anas, del 118 SUEM e della Protezione Civile Regionale.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 06:00 di martedì 9 luglio e fino alle ore 17:00 di mercoledì 10 luglio, sarà attuata la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita in carreggiata Sud dello svincolo di Gioia Tauro al km 393+862.

Il traffico veicolare proveniente dalla direzione nord e in uscita allo svincolo di Gioia Tauro, potrà usufruire del precedente svincolo di Rosarno al km 383+158 e percorrere la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’ in direzione Gioia Tauro.

Il traffico locale proveniente da Gioia Tauro, Taurianova e paesi limitrofi e diretto a Reggio Calabria, potrà percorrere la viabilità ordinaria (SP 1 e SS 18) in direzione Palmi e immettersi in autostrada allo svincolo di Palmi al km 401+160 in direzione Reggio Calabria ad eccezione dei veicoli pesanti, i quali dovranno usufruire del percorso indicato in direzione Reggio Calabria, presso lo svincolo di Gioia Tauro in direzione Fisciano/Salerno con uscita allo svincolo di Rosarno e reimmissione in A2 presso lo stesso svincolo di Rosarno direzione Reggio Calabria.( maggiori tempi di percorrenza circa 15 minuti)

Mentre la limitazione prevista per il lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti “Torbido” e “Fiumara di Gallico” sarà la seguente:

cantierizzazione Viadotto Torbido, Fase 1 dal 16 luglio 2019 al 07 settembre 2019 con chiusura della carreggiata Sud, Fase 2 dal 07 settembre 2019 al 09 novembre 2019 chiusura carreggiata Nord;

cantierizzazione Viadotto Fiumara di Gallico, Fase 1 dal 16 luglio 2019 al 26 luglio 2019 chiusura carreggiata Sud, Fase 2 dal 26 luglio 2019 al 06 agosto 2019 chiusura carreggiata Nord.

Le tempistiche e le modalità di intervento sono state condivise in sede di Comitato ed in caso di emergenza verrà convocato un ulteriore Comitato Operativo per la Viabilità, per monitorare, con l’ausilio delle varie sale operative delle Forze dell’Ordine e dell’Anas, la situazione viaria al fine di garantire una tempestiva informazione agli automobilisti.