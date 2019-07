Reggio Calabria – Torna l’appuntamento con ‘I tesori del Mediterraneo’

Condividi

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “I Tesori del Mediterraneo”, la manifestazione clou dell’estate reggina organizzata dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, in programma dal 31 luglio al 4 agosto sul Lungomare di Reggio Calabria.

L’edizione 2019 si annuncia ancora più ricca di idee e iniziative innovative tendenti a migliorare e ampliare il programma che coniuga insieme sport, cultura, turismo, spettacolo, attività sociali e produttive.

Teatro della manifestazione sarà anche quest’anno il Lungomare Falcomatà, mentre sulle acque dello Stretto si svolgerà la suggestiva “Regata del Mediterraneo” che vedrà affrontarsi 10 imbarcazioni a remi dalla forma greco-romana in una gara sui 500 metri con protagonisti i migliori circoli canottieri d’Italia.

La manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, raccoglie in se ben nove eventi, nove “tesori” da scoprire nel corso di questa cinque serate da vivere tutte d’un fiato.

Primo tesoro: “Il Salotto Televisivo”. Sul Lungomare sarà allestito un salotto televisivo dove interverranno ospiti d’eccezione come politici, imprenditori, giornalisti, esperti di vari settori, rappresentanti degli enti che hanno aderito all’evento. In questo bellissimo scenario, si confronteranno su vari argomenti che riguardano lo sviluppo dell’area del Mediterraneo dal punto di vista culturale, commerciale, economico e politico.

Secondo tesoro: “La Regata del Mediterraneo”. È l’evento sportivo simbolo de “I Tesori del Mediterraneo”, che si svolge nello specchio d’acqua dello Stretto e vedrà affrontarsi equipaggi composti da 4 rematori e un timoniere, provenienti da tutta l’Italia. Un evento unico ambientato in una scenografia naturale e suggestiva.

Terzo tesoro: il concorso di bellezza “La Venere del Mediterraneo”. Protagoniste saranno le donne. Ragazze provenienti da tutta l’Italia che vorranno farsi conoscere non solo per la bellezza, ma anche per la simpatia le capacità culturali e pratiche. Le fasce che saranno assegnate sono: Miss Venere vincitrice assoluta del concorso, Miss Giunone per il sorriso più bello, Miss Diana per l’eleganza, Miss Minerva per la simpatia, Miss Athena per la migliore prova disputata. La coroncina che sarà assegnata alla vincitrice porta la firma prestigiosa del maestro orafo Gerardo Sacco.

Quarto tesoro: “La Cittadella del Mediterraneo”. Stand espositivi e promozionali saranno il cuore pulsante e festoso della Cittadella. Le città, gli enti e le aziende partecipanti avranno la possibilità di far conoscere ed apprezzare i loro prodotti e promuovere la loro offerta turismo.

Quinto tesoro: lo spettacolo iniziale “Salite a bordo”. Sarà lo spettacolo che aprirà la parte serale della manifestazione e darà il benvenuto a tutti i partecipanti augurando loro un buon soggiorno nella nostra città. Sesto tesoro: lo spettacolo “I giochi delle Dee”. Le miss del concorso “La Venere del Mediterraneo”, si esibiranno in una prova di abilità, dando vita ad uno spettacolo divertente ed unico nel suo genere.

Settimo tesoro: il galà-spettacolo “L’Olimpo degli dei”. Il galà finale sarà un riepilogo delle cinque giornate e darà il giusto risalto a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione. Verranno consegnati i premi per i primi tre classificati della Regata e ci sarà l’incoronazione della “Venere del Mediterraneo”. In queste tre serate di spettacoli non mancheranno, ovviamente, gli ospiti d’eccezione, tra cantanti, cabarettisti e artisti di vario genere.

Ottavo tesoro: “Premio Zeus” e “Premio Afrodite”. Una speciale giuria nominata dall’organizzazione valuterà, su un’ampia rosa di personaggi, non necessariamente famosi, a chi assegnare due ambiti premi: il premio “Zeus” ad un personaggio maschile e il premio “Afrodite” ad un personaggio femminile.

Nono tesoro: Premio letterario “APOLLO”. È la novità di questa XIV edizione. Un concorso letterario riservato agli autori delle case editrici della Regione Calabria, che parteciperanno con opere inedite di narrativa in lingua italiana. Una giuria qualificata selezionerà e premierà il miglior manoscritto.

Insomma, un programma ricchissimo di eventi, che anche quest’anno sarà il valore aggiunto dell’estate reggina e rappresenterà una vetrina importante per la promozione turistica, culturale e paesaggistica della città dello Stretto.