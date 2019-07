Reggio Calabria – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 29.07.2019 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO TERRITORIALE DI PORZIONE DI TERRENO DEMANIALE DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AL COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO;

2. AGORÀ IN CONTRADA PUZZI DI GALLINA;

3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ESERCIZIO 2019-2021;

4. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L`APPLICAZIONE DELL`IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L`ANNO 2019;

5. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L`APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L`ANNO 2019;

6. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L`APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L`ANNO 2019;

7. APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L`APPLICAZIONE DELL`ADDIZIONALE COMUNALE ALL`IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE;

8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL`EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL`ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58″;

9. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI PER DEBITI/CREDITI E DEI PAGAMENTI RATEALI;

10. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI – ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ART.1 C.1031, L.145/2018;

11. RIMODULAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AI SENSI DELL`ART. 38 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 58 DEL 28 GIUGNO 2019;

12. APPROVAZIONE MODIFICA ART. 42 STATUTO COMUNALE.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 30.07.2019 alle ore 9,00.