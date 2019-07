Reggio Calabria – Tonnellate di rifiuti tolti dalle strade, Neri al Rione Marconi

Condividi

Non accenna a placarsi l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria, nonostante gli sforzi del Comune che si affanna a togliere dalle strade tonnellate di rifiuti.

Occorre ricordare che si tratta di un problema che esula infatti dal funzionamento della differenziata che va affrontata in un capitolo a parte rispetto al suo buono o cattivo funzionamento, ma nasce dall’abitudine di alcuni cittadini di gettare in strada rifiuti.

Il motivo ? Poca voglia di fare la differenziata o inaccessibilità ai mastelli per mancanza di un’utenza Tari, essendo fantasmi per l’anagrafe tributario.

Particolarmente problematica risulta la situazione del Rione Marconi, dove il vice sindaco Armando Neri, delegato all’emergenza rifiuti, si è recato personalmente per valutare una situazione ai limiti della sostenibilità. Nei giorni scorsi diversi roghi hanno interessato il popolare quartiere popolare.

“Stiamo – ha scritto Armando Neri – pulendo il Rione Marconi adesso, una pulizia straordinaria, sono qui per strada personalmente. Ho incontrato i lavoratori Avr, che ringrazio e anche tanti cittadini.

Ho sentito la puzza di bruciato del rogo di qualche giorno fa e in mezzo alle ceneri, giocattoli di bambini, buttati lí.

“C’è gente che viene e scarica qui di tutto, poi bruciano, quanto dura ‘sta pulizia avvocato?”, mi hanno detto. “Aiutateci, denunciate, segnalate, noi faremo il nostro!”, ho risposto.

Noi puliamo e la linea è chiara: tolleranza zero. Ma ognuno deve fare la sua parte, istituzioni tutte e cittadini. Su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, come Comune abbiamo lavorato e ci siamo, é al varo un piano straordinario di controlli. Intanto le sanzioni continuano a ritmo serrato.

Sarebbe bello se i cittadini e le associazioni attive nel quartiere adottassero la piazzetta al centro del quartiere, ce ne prenderemmo cura insieme. Che ne dite?

Intanto in queste ore stiamo rimuovendo tonnellate di rifiuti in tutta la città.

Catona, Gallico, Pentimele, Via Enotria, Tremulini, Ponte Libertà, Mosorrofa, Viale Europa.

Serve maggiore coscienza civica, lottiamo uniti contro chi abbandona i rifiuti. E servono maggiori spazi negli impianti.

La Città appartiene a tutti.