Reggio Calabria, successo per “Gnam! – Festival europeo del cibo di strada”

Ha avuto grande successo Gnam! Festival europeo del cibo di strada, svoltosi da venerdì 5 luglio a lunedì 8 luglio per la prima volta a Reggio Calabria. La rassegna si è svolta sull’incantevole Lungomare Italo Falcomatà, a Reggio Calabria. Alla sua prima edizione nel capoluogo calabro, Gnam! si è proposto come l’evento più goloso dell’estate reggina, con le sue isole gastronomiche in cui i visitatori potranno gustare i migliori cibi di strada nazionali ed internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo. “Un grande riscontro di pubblico e di consensi – commentano, in un bilancio finale, gli organizzatori -; tutto si è svolto in maniera impeccabile anche grazie alla preziosa collaborazione dell’assessore comunale Giovanni Latella”.

La rassegna ha fatto parte del cartellone dell’ “estate reggina” e ha compreso il meglio del panorama nazionale e internazionale, con cibo e preparazioni di qualità elevata ed espositori pluripremiati. L’eccellenza dello street food, con un’accurata selezione di tutti gli espositori, ha trovato spazio nelle giornate dal 5 all’8 luglio. In quattro giorni, i visitatori hanno potuto seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie. La manifestazione, che ha iniziato nel 2014 il suo tour di sapori in giro per l’Italia, dopo Roma, Milano, Bari e Taranto, ha scelto Reggio Calabria per continuare a proporre il meglio dello street food italiano e internazionale. L’evento si è proposto di valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici, puntando sulla genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici regionali. Agli ospiti, è stata offerta la possibilità di degustare e scoprire prodotti tipici regionali introvabili e i piatti internazionali più famosi, in vere e proprie isole gastronomiche, nelle quali osservare dal vivo la preparazione delle ricette più golose e ascoltare il racconto dei produttori. Gli organizzatori hanno scelto di proporre la rassegna del cibo di strada a Reggio Calabria convinti che la manifestazione possa aver contribuito ad elevare la proposta gastronomica e turistica del capoluogo calabro, una delle mete preferite dei viaggiatori che, al mare e alle bellezze culturali, hanno potuto abbinare anche una tappa all’insegna del gusto.