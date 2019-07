Reggio Calabria – Rapina sfocia in omicidio in pieno centro

Doveva essere una rapina, si è trasformato in omicidio. E’ il triste riassunto di un pomeriggio di violenza a Reggio Calabria.

E’ la via Melacrino, arteria che collega la zona del Museo a quella degli Ospedali Riuniti, il teatro di un evento sanguinoso.

Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della tabaccheria della via, nel momento in cui l’esercizio commerciale era chiuso.

L’abitazione attigua all’esercizio commerciale era quella in cui risedeva la proprietaria.

Non è chiaro quale sia stata l’esatta dinamica, ma i vicini hanno sentito urla e frastuono che, purtroppo, sono sfociate in un destino letale per la donna.

I malviventi si sono dati alla fuga e adesso gli inquirenti indagano per stabilire se, attraverso le immagini di videosorveglianza, si possa risalire all’identità degli autori del gesto o quantomeno a capire i loro primi spostamenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che registrare il decesso della vittima.

La donna aveva sessantotto anni.