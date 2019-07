Reggio Calabria – Presentazione dello spettacolo di Linfovita

Condividi

Si svolgerà domani mattina presso la sala Conferenze di palazzo “Alvaro” alle ore 10, la presentazione dello spettacolo “Linfo varietà” organizzato e promosso dai volontari dell’associazione Linfovita e dai pazienti del reparto di ematologia dell’ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli”.

L’evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per lo studio e la cura del cancro, si svolgerà giorno 14 luglio al teatro “Francesco Cilea”.

Risate, musica e tanto cabaret per una serata che anche quest’anno, consoliderà il binomio “spettacolo-solidarietà”.

L’Associazione Linfovita ha come obiettivo quello di promuovere iniziative a favore dei pazienti affetti da linfoma e dei loro familiari e vuole essere una guida per meglio comprendere la diagnosi e la malattia attraverso informazioni semplici e facilmente comprensibili.

In due ore di puro show, i pazienti si esibiranno in esilaranti sketch, canzoni e balletti coreografati da Giuseppe e Pietro Plutino, mostrando non solo la loro verve comica ma la grande forza e voglia di combattere e vincere la dura prova esistenziale alla quale sono stati sottoposti.

E ad affiancarli, ci saranno il comico reggino Gennaro Calabrese, voce e volto di radio Kiss Kiss e Alice TV e la coppia “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) con le loro simpatiche incursioni.

Maggiori dettagli sullo show e sulle attività di Linfovita, saranno illustrati domani dalla dottoressa Caterina Stelitano, dal vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e dai consiglieri comunali Nicola Paris e Demetrio Marino.