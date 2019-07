Reggio Calabria – Premio Anassilaos “Pitagora” al Prof. Ibragimov,

Condividi

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos “Pitagora” al Prof. GafurjanIbragimov, docente presso il Dipartimento di Matematica, Facoltà di Scienze, dell’Università di Putra, in Malesia.

Il riconoscimento, conferito lo scorso anno,nell’ambito del 30° Premio, è stato consegnato in occasione della presenza a Reggio Calabria dello studioso che presso l’Università Mediterranea sta tenendo una serie di importanti seminari. Lo studioso, nato in Uzbekistan, si è laureato presso la Facoltà di Matematica della Tashkent State University (TashSU) e da allora ha avviato una prestigiosa carriera accademica.

La sua ricerca verte soprattutto sulla teoria dei giochi, quella disciplina della matematica che studia e analizza le decisioni individuali di un soggetto in situazioni di conflitto o interazione strategica con altri soggetti rivali (due o più) finalizzate al massimo guadagno di ciascun soggetto. In tali situazioni le decisioni di uno possono influire sui risultati conseguibili dall’altro o dagli altri e viceversa secondo un meccanismo di retroazione, ricercandone soluzioni competitive e/o cooperative tramite modelli. Lo studioso, in special modo, ha analizzato e studia i problemi di controllo e di gioco differenziale per un sistema infinito di equazioni differenziali, giochi differenziali di inseguimento ed evasione descritti da un sistema infinito di equazioni differenziali, costruzione di strategie ottimali per i giocatori in Pursuit lineare ed Evasion, giochi differenziali con vincoli integrali, condizioni necessarie e sufficienti per l’evasione nel gioco differenziale multigiocatore con integrale.

A presentare brevemente la figura dello studioso è stato lo stesso Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane, Prof. Massimiliano Ferrara, che ha sottolineato il grande contributo che il prof. Ibragimov ha dato e continua a dare con le sue ricerche alla “Teoria dei giochi”. Dopo i ringraziamenti dello studioso il Prof. Ferrara ha consegnato la targa del Comune di Reggio Calabria mentre il Presidente del Premio Stefano Iorfida ha consegnato il Premio dell’Associazione Anassilaos insieme ai giovani dell’Università Mediterranea:Tiziana Ciano (PhDstudent in Diritto ed Economia), Mariangela Gangemi (PhDStudent in Diritto ed Economia), Iside Rita Laganà (PhDStudent in Diritto ed Economia), Mehdi Salimi (Visiting Professor).