Reggio Calabria – Paolo Belli e Le Vibrazioni in concerto a Porto Bolaro

Un’ estate tutta da vivere quella proposta da Porto Bolaro nell’anno del Decennale dall’apertura.

Il Centro Commerciale inaugurato nel 2009 è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per tutta la città di Reggio Calabria, e uno dei protagonisti dell’estate grazie ai suoi eventi estivi che da sempre si tengono nell’area eventi esterna che affaccia sullo Stretto di Messina.

Il programma estivo del Centro è stato presentato durante una conferenza stampa lo scorso 27 giugno, tenutasi presso la Marina di Porto Bolaro in presenza di giornalisti e autorità tra i quali: l’ On. Francesco Cannizzaro, l’Assessore del Comune di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Marino, e i Consiglieri della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Dott. Edoardo Lamberti Castronovo, Dott. Filippo Bova, l’ Avv. Antonino Castorina e Dott. Massimo Ripepi.

E’ stato un momento di confronto e dialogo dove si è discusso delle potenzialità del nostro territorio, a volte poco sfruttate e valorizzate.

Intervenuti al dibattito il vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro, Antonino Stefano Falduto presidente del Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Porto Bolaro, Giuseppe Falduto in rappresentanza della Proprietà di Porto Bolaro e il direttore del Centro Alberto Federico, che ha illustrato il ricco programma estivo del Centro.

Si parte con la NOTTE DEI SALDI sabato 6 luglio, il tradizionale appuntamento che unisce lo spettacolo allo shopping con l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 24:00.

Sul palco di Porto Bolaro, a partire dalle ore 21:30, sotto la simpatica conduzione di Salvo La Rosa, si esibiranno PAOLO BELLI e la sua big band, con gli intervalli comici di Massimo Spata.

Il cantante emiliano salirà sul palco accompagnato dalla sua band come ospite speciale del Meraviglioso Tour di Salvo La Rosa.

L’estate di Paolo Belli è ricca di novità: dopo anni intensi spesi tra trasmissioni televisive, concerti in Italia e all’estero, tour teatrali e gli impegni per il prestigioso incarico di Presidente della Nazionale Italiana Cantanti, è infatti in programmazione in tutte le radio il singolo “Sei il mio giorno di Sole”, nuova uscita discografica che lo rispecchia appieno, un brano caratterizzato dall’allegria e dalla positività che da sempre lo contraddistinguono, con uno stile influenzato da nuove sonorità.

Si prosegue il 20 luglio con il DANCE FESTIVAL: dalle 21.00 una serata dedicata alla danza sotto la direzione artistica del Maestro Filippo De Salvo, che coordinerà gli show di scuole e realtà del territorio. Il Festival è alla sua 1^ edizione, ma punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario di Porto Bolaro.

Venerdì 9 agosto andrà in scena “1861 – LA BRUTALE VERITA’ ”. L’Associazione Culturale CarMa farà debuttare il teatro sul palco di Porto Bolaro, presentando uno spettacolo tratto dall’omonimo libro di Michele Carilli , da lui scritto e diretto, uno dei pochi lavori teatrali originali proposti nella forma del teatro-canzone. La parte recitata è affidata agli attori Lorenzo Praticò e Gabriele Profazio, mentre la parte musicale è riservata alla cantante Marinella Rodà, e ai musicisti Alessandro Calcaramo e Mario Lo Cascio che proporranno 8 canzoni suonate e cantate dal vivo. “1861 – La brutale verità” ci porterà in quello che fu il Regno delle due Sicilie prima dell’unità nazionale e intende mettere in evidenza come questa realmente avvenne, quali furono le sue conseguenze, andando ad analizzare alcuni fenomeni, come quelli del brigantaggio poco conosciuti o passati alla storia in modo distorto. Lo spettacolo, ormai arrivato a più di 60 repliche, è stato proposto in tantissimi teatri italiani e si è aggiudicato ben 15 premi nazionali.

Come di consueto il cartellone si chiuderà con il grande concerto live: l’appuntamento è per domenica 25 agosto con una delle principali band del panorama pop/rock italiano: LE VIBRAZIONI, capitanata dal frontman Francesco Sarcina.

Durante la serata oltre ai brani dell’ultimo album verranno suonati anche i grandi successi. Per l’importanza dell’evento e delle scenografie l’area concerti sarà allestita nel parcheggio a piano terra.

La Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 24:00 con ancora tantissime occasioni, mentre le ristorazioni del Centro saranno a disposizione per cenare o per un semplice spuntino.

La serata si concluderà con il magico spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.

Una delle grandi novità dell’estate è dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: un’area gioco che permetterà di vivere grandi avventure. Dal 13 al 26 luglio, presso il parcheggio sud sarà allestito lo SPACE JUMP: attraverso questa struttura composta da reti e molle sarà possibile provare la magnifica sensazione dell’assenza di gravità tipica dello Spazio, caratteristica da cui deriva il nome.

L’attrazione sarà accessibile a tutti i bambini di età superiore ai 3 anni dal lunedì alla domenica dalle ore 16.30 alle ore 20:30.

Dall’1 al 15 agosto invece sarà la volta dell’ADVENTURE PARK: un divertente percorso acrobatico che permetterà ai più piccoli di mettere alla prova le proprie abilità e il proprio equilibrio con l’ausilio di personale qualificato. Ponti tibetani, reti sospese, tronchetti, passerella d’assi e molto altro per un’estate dedicata al divertimento attivo di bambini e ragazzi.

10 anni di Porto Bolaro!