Reggio Calabria – Musica di gran classe ad Ecolandia

Condividi

Due appuntamenti da non perdere a Ecolandia per gli amanti della musica colta. Domenica 7 e mercoledì 10 luglio si alterneranno al Teatro del Parco ensemble artistiche di grande rilievo per far gustare agli ospiti le sinfonie create da giganti del pentagramma ed eseguite da maestri d’eccezione, in larghissima parte reggini o calabresi.

Si comincia domenica 7 luglio alle 21 con il “CortoConcerto”, l’evento pensato dai maestri Alessandro e Claudio Bagnato per far rivivere grandi film attraverso indimenticabili colonne sonore interpretate dai giovani virtuosi dell’orchestra di Melicucco diretti dalla bacchetta di Maurizio Managò. Con loro si esibiranno affermati musicisti del nostro territorio come Pasquale Faucitano, Alessandro Carere, Adolfo Zagari e Stefano Caccamo che interpreteranno arie tratte da film di Franco Zeffirelli, Riz Ortolani ed altri geni della settima arte. A completare il palco ci sarà un coro composto da elementi provenienti da formazioni diverse e diretto dai maestri Carmen Cantarella, Marina ed Enza Cuzzola ed Angela Luppino. Arricchiranno lo spettacolo i contributi leggeri di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra, il fascino dell’artista Alma Manera e della modella Irma Imedadze.

Secondo appuntamento 3 giorni dopo. Mercoledì 10 luglio alle 20.30 saranno in scena i “Carmina Burana”. L’Associazione Freetogether Onlus propone il famosissimo poema musicale composto da Carl Orff tra il 1935 e il 1936 in forma di cantata scenica, ritrovando le magiche atmosfere medievali anche grazie alla partecipazione dell’Associazione “Il Cerchio magico”.

I cori ed i musicisti, assieme a giocolieri, trampolieri, mangiafuoco ed altre sorprese, restituiranno infatti all’opera l’originaria essenza del suo variegato spirito, alternativamente mistico, satirico, goliardico o rassegnato all’inesorabilità della sorte. Il cast è di tutto rispetto. La direzione è affidata a Bruno Tirotta; i solisti saranno il soprano Francesca Canale, il tenore Yan Li ed il baritono Angelo Parisi. Si esibiranno l’Orchestra Sinfonica FreeTogether ed i cori polifonici: FreeTogether (direttore Marialuisa Fiore), Theodolinden Gymnasium (direttore Holger Scheffels) ed il coro di voci bianche Pentakàris (direttore Lilly Lanzetta). Oltre 100 artisti sul parco per uno spettacolo dal fascino indiscutibile!