Reggio Calabria – Mostra di Liliana Condemi alla galleria Arkè

Nuovo appuntamento con la pittura alla galleria Arkè di Locri (RC). Per le prossime luminose giornate estive è di scena la mirabolante arte cromatica di Liliana Condemi che sarà in mostra da giovedì 1 agosto 2019 – alle 19.00 la vernice – nello storico spazio espositivo di Piazza Tribunale. La pittrice non è certo nuova per i cultori d’arte. Nuova e sorprendente è, invece, la recente produzione che la gallerista e curatrice Marò D’Agostino ha scelto per la bella personale dal titolo “Nel caos calmo”. «Condemi dal 2016 sembra aver imboccato un cammino dalle forme differenti da quelle espresse prima, caratterizzate da un sofisticato equilibrio tra astrazione e naturalismo; poco concede adesso alla visionaria e quasi distaccata compostezza per la quale è conosciuta. Una mutazione linguistica, la sua, che assume con evidenza le forme di un rapporto, mutato, tra il mondo interiore e la realtà esterna – scrive la curatrice nel testo di presentazione – Ora, la tendenza è espressiva: le forme si allungano, si alterano e scompongono, spariscono definitivamente o per parti in una dimensione che non fornisce più alcun indizio descrittivo bensì anomalie e inquietudini». Concetti, questi, condivisi e ben argomentati in altri autorevoli testi dei critici Luigi Tallarico, Loredana Barillaro e Marcello Sestito che accompagnano le immagini nel catalogo della mostra. Così, quello che emerge, in questo nuovo percorso dell’artista calabrese, è l’armonia controversa, il caos e «l’inquietudine del tempo presente» che irrompe nei toni inusuali del rosso fuoco, del giallo intenso, del rosa arancio e del fucsia ad evidenziare un’asprezza delle superfici che si percepisce come sensazione corporea, «con la tela del dipinto a simulare l’epidermide umana». Il purismo di Liliana Condemi si è come sfaldato, «l’eros ha fatto il suo ingresso in questo mondo solo apparentemente paradisiaco, che cerca disperatamente di evidenziare la lotta tra l’artista e il suo tempo». La mostra resterà aperta fino al 15 settembre.

Tra le caratteristiche della galleria Arké, lo “sconfinamento”, l’apertura ad altri spazi e luoghi, garantendo il modello curatoriale che la caratterizza. Uno “spostamento” che coincide con l’apertura di finestre specifiche relative a produzioni che in qualche modo si vogliono distinguere e al tempo stesso collegare, come sarà a Sant’Ilario dello Jonio, nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone, dove mercoledì 7 agosto, alle ore 19.00, saranno presentate opere significative delle fasi precedenti del percorso di Liliana Condemi, quelle dei cartigli e della mitologia delle forme dove affiorano echi della grande stagione speculativa greca.