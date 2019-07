Reggio Calabria – Le aperture serali estive dei siti culturali

Condividi

Nell’ambito delle attività culturali della stagione estiva 2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia, unitamente al Comune di Reggio Calabria, hanno programmato una serie di aperture straordinarie delle aree archeologiche urbane nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Orari prolungati fino a sera per tutta l’estate e aperture straordinarie in occasione delle festività mariane e per le giornate europee del patrimonio: da luglio a settembre le aree archeologiche del circuito urbano si offrono ai visitatori – cittadini, appassionati, scolaresche, studiosi o turisti – con nuove opportunità di visita.

Dopo il successo delle iniziative sperimentate nel 2017 e 2018, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia e l’Amministrazione comunale – Assessorato alla Valorizzazione del patrimonio culturale ripropongono nuovamente l’invito a visitare le aree archeologiche dei dintorni – custodi di un passato grandioso e di testimonianze pregevoli dell’antichità greco-romana – approfittando della stagione estiva e degli orari prolungati.

“Le pregevoli testimonianze della storia più antica di questo territorio, a volte sconosciute agli stessi residenti, possono offrire nuove occasioni di conoscenza dei luoghi e dei paesaggi, nuovi modi di riappropriarsi della memoria e delle radici di queste comunità ancora in gran parte disperse”, affermano il Delegato per la Soprintendenza Fabrizio Sudano e l’Assessore Irene Calabrò.

Di seguito il dettaglio delle aperture a cura del personale della Soprintendenza archeologica e del Servizio Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria:

Domenica 21 Luglio ore 19:00/22:00 – Ipogeo Piazza Italia e Mura greche

Sabato 3 e 17 Agosto ore 19:00/22:00 – Ipogeo Piazza Italia e Odeon

Sabato 31 Agosto ore 19:00/22:00 – Ipogeo Piazza Italia e Mura greche

Sabato 14 Settembre ore 19:00/22:00 – Ipogeo Piazza Italia, Mura greche e Odeon

Sabato 21 Settembre ore 9:00/13:00 – Ipogeo Piazza Italia e Odeon

ore 19:00/22:00 – Ipogeo Piazza Italia e Mura greche

Domenica 22 Settembre ore 9:00/13:00 – Ipogeo Piazza Italia e Odeon.