Reggio Calabria, Latella: “La città è viva e ha voglia di positività’

“La città di Reggio Calabria è viva ed ha voglia di positività. Abbiamo vissuto due grandi serate di spessore internazionale che hanno aperto nel migliore dei modi l’estate della nostra città”. E’ quanto dichiara in una nota il delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella.

“La nostra comunità ha vissuto con partecipazione due splendide serate, che hanno aperto il “Reggio Live Fest 2019”, due appuntamenti internazionali che danno lustro alla città ed hanno dimostrato quanto il pubblico reggino sia coinvolto, competente ed entusiasta. Sono rimasto incantato dai concerti di Max Weinberg, batterista della “E Street Band” di Bruce Springsteen e del genio del violino Alessandro Quarta.

Due successi indiscutibili che hanno fatto registrare numeri da capogiro”.

“Durante l’ultimo appuntamento, in particolare, la platea dell’Arena dello Stretto ha tributato dieci minuti di applausi scroscianti consecutivi a dimostrazione di quanto sia stata apprezzata la performance dello straordinario violinista acclamato in tutto il mondo. E’ doveroso evidenziare, invece, come il famoso batterista Max Weinberg, abbia scelto la nostra città per una delle sole quattro tappe europee del suo tour”.

“Sono davvero entusiasta delle iniziative di apertura dell’estate reggina – ha spiegato ancora Latella – che sposano in pieno l’indirizzo dell’Amministrazione Falcomatà. Ho avuto modo di ringraziare pubblicamente l’organizzatore Ruggero Pegna durante i due eventi e non posso far altro che sottolineare ulteriormente il successo del suo operato. La risposta della città è stata massiccia e vedere il lungomare gremito in ogni piccolo angolo ci rende orgogliosi come amministratori”.

La kermesse di grandi eventi nazionali e internazionali in città è nata dall’intesa tra “Alziamo il Sipario”, festival della Città di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore giunto alla 33esima edizione, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

“Ricordiamo, inoltre, un altro grande appuntamento ad ingresso gratuito del Festival all’Arena dello Stretto che si terrà sabato 27 luglio 2019 con Beatles Revolution, il grande tributo ai Beatles con i Beatbox, beatlesband numero uno al mondo. Il Reggio Live Fest farà tappa anche a Piazza Castello per tre attesissimi appuntamenti con biglietti particolarmente accessibili: Max Gazzè con la sua grande band venerdì prossimo, 26 luglio, l’emergente Carl Brave il 6 agosto e la grande cantautrice siciliana Levante il 9 agosto. Il Festival si concluderà il 27 agosto, ancora all’Arena dello Stretto, con il concerto dei Queenmania con Katia Ricciarelli, dal titolo “Freddie and the Queen”.