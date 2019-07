Reggio Calabria – La Festa della Birra anima la notte di Sbarre, tanti partecipanti

Grande successo per l’evento inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2019 promosso dal Presidente Simona Luppino, il quartiere di Sbarre protagonista di un sold out straordinario come non si era mai visto da diversi anni a questa parte.

L’Associazione Innamorarsi di Sbarre ringrazia le attività commerciali che hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione dell’evento e tutti i cittadini che hanno preso d’assalto la via di Sbarre sin dal tardo pomeriggio di ieri.

“Non ci fermiamo, le sorprese saranno ancora tante, abbiamo iniziato pochi mesi fa e abbiamo tanta voglia di contribuire a rendere sempre più vivo il quartiere di Sbarre” afferma Simona Luppino.

Prosegue quindi incessante l’attività dell’Associazione, vogliamo continuare a popolare il quartiere ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio.

“La volontà di costituire l’Associazione è derivata dall’esigenza di arricchire il quartiere con eventi che coinvolgono i cittadini ma anche di migliorare e salvaguardare l’ambiente ed i beni urbani comuni, presto infatti aderiremo all’iniziativa del Comune “Adotta il Verde”, stiamo individuando uno spazio da chiedere in gestione per renderlo fruibile al quartiere” afferma il Presidente Simona Luppino.

“Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo, a realizzarli” conclude Simona Luppino.