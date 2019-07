Reggio Calabria – Iscrizioni del Dipartimento Darte della Mediterranea

Condividi

Il dArTe, dipartimento Architettura e Territorio della Mediterranea, si rinnova – quest’anno – attraverso una nuova offerta formativa che, pur mantenendo le caratteristiche di una laurea quinquennale in Architettura, propone i seguenti indirizzi di studio tematici: Design e Comunicazione;Architetture nei Paesi in Via di Sviluppo; Territori Fragili e Rischi Ambientali; Cultural Heritage.

I percorsi individuati consentiranno l’acquisizione di competenze orientate alle professionalità emergenti prefigurando una maggiore aderenza al mondo del lavoro in ambito nazionale e internazionale così come richiesto alla nuova figura dell’architetto.

Il nuovo percorso formativo offrirà allo studente l’opportunità di approfondire le questioni cruciali dell’architettura, della città e del paesaggio contemporaneo – con particolare attenzione alle rispettive “fragilità” – sia all’interno della Scuola e sia attraverso scambi didattici e tirocini formativi presso enti pubblici, organizzazioni non governative e istituti di ricerca in Italia e all’estero.