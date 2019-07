Reggio Calabria – Incendio e VdF in azione in zona nord (FOTO)

Quattordici uomini dei Vigili del Fuoco sono impegnati a spegnere un vasto incendio che, secondo quanto riferiscono i VdF, si è sviluppato in una zona dove insistono diverse attività nella zona in cui si incrociano via De Nava e il v.le della Libertà.

Le fiamme dovrebbero avere avuto origine all’interno del negozio di giocattoli.

Sul posto i Vigili del Fuoco sono presenti con quattro mezzi e, ormai quando si è nel cuore della notte, lavorano incessantemente per confinare il rogo.

Non ancora comunicata la natura dell’incendio, che si potrà accertare solo dopo che le fiamme saranno domate in maniera definitiva.