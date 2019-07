Reggio Calabria – Il rapporto documentato della UIL “nell’ospedale da incubo”

Condividi

di Grazia Candido – Che la sanità calabrese non navighi in ottime acque non è una novità ma per il sindacato UIL (Unione italiana del lavoro) i quesiti e le mancate risposte dell’azienda sanitaria sono tante. Nell’aula “Spinelli” del Grande Ospedale Metropolitano, questa mattina, il segretario generale confederale Reggio Calabria Uil Nuccio Azzarà e il sindacalista Uil medici Gianluigi Scaffidi con carte in bella mostra, iniziano “un lungo viaggio nell’ospedale da incubo”.

“Rieccoci, si ritorna dopo un po’ di tempo, come UIL, a continuare il nostro percorso coerente di denuncia pubblica – esordisce il sindacalista Azzarà il cui primo pensiero va al giornalista Paolo Pollichieni scomparso qualche mese fa – Pollichieni seguiva con molta attenzione il nostro lavoro, un lavoro quello della Uil che dovrebbe essere svolto da più sindacati ma ci troviamo in uno strano stato di isolamento. Questa azienda ospedaliera si è impoverita di importanti professionalità e chi è rimasto e ha voglia di lavorare, viene mortificato. Oggi, facciamo alla città un rapporto dettagliato sullo status aziendale anche se è un momento in cui è in pericolo il diritto di esprimere e di denunciare visto il prezzo pagato dal dottore Domenico Caminiti che è dovuto andare fuori dalla Regione. Questa terra ha perso un ottimo professionista e sindacalista sanzionato con sei mesi di sospensione solo per aver denunciato”.

Azzarà parla di “una sanità ormai al collasso” e “nonostante le minacce ricevute ma insufficienti a fermare l’azione di un sindacato che si spende contro la corruzione e il malaffare”, lascia rimarcare le cose che non vanno sia dal punto di vista assistenziale che generale dell’assetto organizzativo dell’azienda, al collega Scaffidi che, sventolando sentenze, denuncia tutto ciò che è “irregolare e illegale”.

“Purtroppo, i migliori vanno via e i peggiori restano. Il dottore Caminiti è un esempio di questa teoria: regala la sua professionalità al Veneto dopo lo scandalo del luglio scorso sulla mancanza di gessi e i pazienti medicati in ospedale con pezzi di cartone. L’azienda ha erogato la sospensione di sei mesi ad un professionista che ha diligentemente denunciato eppure, sempre in questa azienda, c’è un medico indagato per omicidio colposo che non ha avuta alcuna sanzione. Per non parlare del dottore Ianni, dipendente del Sant’Andrea di Roma ed assunto come primario presso il GOM. Nonostante la sua nomina sia stata annullata dal tribunale, attualmente l’azienda sanitaria paga due professionisti perché pare che il dottore Ianni sia malato – continua Scaffidi – Ma la cosa più grave è che non sappiamo chi stia dirigendo il Pronto Soccorso visto che non vi è traccia di alcuna carta scritta. Abbiamo mandato sei lettere all’azienda ospedaliera per saperne di più ma non ci risponde”.

Il sindacalista tira fuori carte, sciorina fatti come “la nomina del primario di Ostetricia e Ginecologia, un medico che faceva servizio a Reggio Emilia e Potenza in contemporanea, ma che, secondo alcuni atti pubblici, non ha i requisiti per dirigere il reparto” e ancora “la nomina del primario di Gastroenterologia incompatibile in quanto amministratore pubblico al Comune di Reggio Calabria”.

“Pensate che basta tutto ciò? – domanda il sindacalista della Uil – Ci sono tante cose che non vanno in questa azienda tipo la quiescenza con la quale si mette in pensione un primario e invece, lo specialista continua a lavorare. E poi il reparto di dermatologia dove vi è una gestione approssimativa; il Cup e liste di attesa dove spicca un sistema clientelare, il robot Da Vinci (unico in Calabria, è la piattaforma più evoluta per la chirurgia mininvasiva presente a oggi sul mercato per le patologie tumorali della prostata, del rene e della vescica) macchinario costosissimo ma vorremmo sapere quanti sono stati gli esami effettuati realmente e se è giustificata la spesa; medici che, da anni, aspettano il nulla osta per andare via e non gli viene concesso e la presenza di tre logopedisti nel nosocomio. Ce ne sarebbero cosa da dire e contestare ma credo che la sede opportuna sia un’altra. Magari se l’azienda non risponderà alle nostre domande forse, avrà tempo per rispondere alla Procura”.