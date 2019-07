Reggio Calabria – Il Planetario Pythagoras sostiene l’Hospice “Via delle Stelle”

Condividi

La sezione Calabria della Società Astronomica Italiana_ Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggo Calabria, sostiene l’Hospice “Via delle Stelle” e si unisce all’appello delle istituzioni e della società civile affinché la struttura sia preservata.

«Il ruolo svolto dall’Hospice per i malati terminali e le loro famiglie è noto – commenta la responsabile del Planetario Prof.ssa Angela Misiano Martino.

Nei momenti difficili il personale medico e sanitario ha fornito il supporto necessario per alleviare le sofferenze fisiche e psichiche degli ammalati e delle loro famiglie.

Un punto di riferimento importante per la città di Reggio Calabria, non solo per la qualità dell’assistenza, ma anche per la disponibilità di strumenti diagnostici e di un ambiente protetto e riservato – continua Misiano.

Il Planetario ha già sostenuto in passato l’Hospice, in particolare nel 2014, devolvendo alla struttura il ricavato di una rappresentazione teatrale ispirata alla scienza.

Tutti noi – conclude la referente del Pythagoras – abbiamo il dovere di impegnarci affinché la struttura e il personale tutto possano continuare a esercitare le attività professionali e mettere in campo l’impegno personale profuso sino ad oggi».