Reggio Calabria – Il Planetario festeggia i 50 anni dell’uomo sulla Luna

Cade domani il cinquantesimo anniversario dall’allunaggio. Il 16 luglio del 1969, infatti, l’Apollo 11 viene lanciato da Cape Kennedy verso la Luna.

Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò il piede sul satellite in immagini note a tutto il mondo.

“Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”, disse Armstrong, frase che divenne ben presto simbolo di uno degli eventi scientifici più significativi del secolo scorso.

Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria per celebrare la ricorrenza e per sensibilizzare l’interesse dei cittadini verso l’astronomia ha messo in campo una serie di iniziative interessanti, anche in coincidenza con l’eclissi parziale di Luna che si verificherà proprio domani sera.

Per l’occasione, alla struttura di Via Margherita Hack (già salita Zerbi) a partire dalle ore 21.00, la professoressa Angela Misiano terrà la conferenza sul tema: “La Luna, meno male che c’è”.

Successivamente a cura dello Staff, nel piazzale del Planetario, inizierà l’osservazione al telescopio non solo della Luna, ma anche dei pianeti Giove e Saturno e di altre meraviglie celesti.

Un appuntamento gratuito e da non perdere, anche in considerazione del fatto che la prossima eclisse parziale di Luna sarà il 23 ottobre 2023. Per quella totale, invece, servirà attendere, il 7 settembre 2025.