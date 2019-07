Reggio Calabria – Il 31 luglio l’evento del “Laboratorio da sud per il cambiamento”

Condividi

Il “Laboratorio da Sud per il cambiamento” apre nuovamente una “finestra” sulle eccellenze calabresi. E lo fa mescolando civismo, cultura, beneficienza e divertimento. Infatti, mercoledì 31 luglio, ore 19:30, presso il lido “Moha” sul lungomare Falcomatà, si terrà “Aperi-sud, le eccellenze a servizio della beneficienza”, evento della terza edizione de “Il talento sei Sud, finestra sulle eccellenze calabresi”.

Protagonisti dell’evento, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Equilibri Pedagogici” per l’acquisto di strumenti diagnostici per bambini, saranno il campione nazionale paralimpico di nuoto Alberto Biroccio, recente vincitore di due argenti nella competizione stile libero e nella staffetta 4×25 ai “Play Games”; la poetessa Eleonora Barbaro, che vanta numerose pubblicazioni ed è anche pittrice; lo scultore Luigi Scopelliti, plasmatore impegnato di ferro, gesso, pietra, legno e materiale di recupero; il fotografo Fabio Itri, documentarista che annovera diverse collaborazioni con testate ed associazioni; e la ballerina Giorgia Gatto, giovanissima rivelazione della danza che si è esibita anche a “Ballando con le stelle”. Ed altre eccellenze come “Pensando Meridiano”, laboratorio permanente di cultura sostenibile, innovazione e coesione sociale, e la stessa “Equilibri Pedagogici”, associazione formata da professionisti accomunati dall’interesse per la ricerca e l’intervento nell’ambito della salute mentale. Ad animare la serata saranno lo showman Pasquale Caprì, il duo comico “Aldo al Quadrato” e la “Yosonu One Man Orchestra”. «Con questa manifestazione vogliamo promuovere le realtà giovanili operanti nel settore dello sport, della cultura, dell’arte, della fotografia e della danza del panorama calabrese, fiore all’occhiello ed orgoglio della nostra terra. E, al tempo stesso, stare insieme divertendoci e, soprattutto, dare una mano ad un’altra eccellenza come “Equilibri Pedagogici”. Insomma, stando il riva al mare, discuteremo di un’altra Calabria possibile, ma con leggerezza e con il pensiero al sostegno nei confronti chi ogni giorno si impegna nel sociale. Per questo invitiamo a partecipare la cittadinanza, specialmente i giovani» spiegano gli organizzatori.