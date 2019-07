Reggio Calabria – Il 24 luglio il premio giornalistico “La matita rossa e blu”

Condividi

Il 24 luglio alle ore 20,30, presso il Circolo del Bridge di Reggio Cal.,la Fondazione “Italo “Falcomatà” darà vita ad un evento giunto quest’anno alla decima edizione: il Premio Giornalistico Nazionale “La matita rossa e blu”. La manifestazione gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che ,per l’occasione, ha inviato una medaglia di bronzo alla Fondazione, del Patrocinio del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale, oltre che della Regione, della Città Metropolitana e del Comune.

Quest’anno il premio per il decennale sarà assegnato a Massimo Giannini. direttore di Radio Capital ed editorialista di Repubblica. Saranno inoltre premiati Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, Mary Cacciola conduttrice di Radio Capital. Premio alla memoria sarà assegnato a Paolo Pollichieni, Giornalista del Corriere della Calabria, recentemente scomparso .

Tra i criteri di scelta è prevalso quello di individuare un giornalista propugnatore dei principi di legalità ed etica, che intende il proprio “mestiere” non fine a se stesso, ma di aiuto, di esempio e di stimolo per le giovani generazioni.

Come per le scorse edizioni anche quest’anno la manifestazione si avvale di una sezione riservata ai giovani, in sinergia con Repubblica Scuola. Sarà premiato, infatti, il Liceo Classico “Borrelli” di Santa Severina (KR) distintosi per l’impegno dimostrato nella pubblicazione di articoli.

La serata sarà arricchita dalla presenza dell’Orchestra Scolastica Comunale“F.Cilea”

La Fondazione ha voluto istituzionalizzare questo premio, con la convinzione che il giornalista deve essere sempre testimone di verità, delle piccole e grandi verità della vita e della cronaca, che debba fare sì informazione, ma una informazione libera e chiara, capace di alimentare e favorire la democrazia e il progresso.