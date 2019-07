Reggio Calabria – Hitachi investe ed assume, ma Fim-Cisl denuncia altre situazioni

Condividi

Di seguito il comunicato diffuso da Fim-Cisl:

Oggi (Ieri ndr) 26 luglio 2019, presso la sede della Cisl, alla presenza della segretaria UST CISL, si è riunito il coordinamento provinciale Fim Cisl Reggio Calabria, per discutere gli ottimi risultati presentati dall’azienda Hitachi Rail, in sede di Coordinamento Nazionale il 16 e 17 luglio u.s.

Il raggiungimento di tali obbiettivi per il Fiscal year 2018, ha generato un utile tale da consentire un PDR pari al 83,3% tra tutti i dipendenti, così suddiviso:

€ 2.408,00 per le categorie 1° 2° 3° 4°

€ 2.648,00 per le categorie 5° 5°S

€ 2.889,00 per le categorie 6° 7° 8° Q

Con grande soddisfazione la FIM CISL RC, giudica positivo tale risultato, frutto del lavoro di tutti gli elementi coinvolti nel processo industriale.

Altresì, in stessa sede, l’azienda ha presentato il nuovo piano industriale per il Fiscal year 2019, con l’inserimento di un nuovo parametro – Milestone service – che varrà il 10% del PDR, con un incremento retributivo sostanziale al raggiungimento del 100% degli obbiettivi.

Obbiettivi, considerati molto sfidanti da parte nostra ma con un aggiustamento voluto dalla FIM Cisl, perseguibili.

Financials: 30%

Milestones; 30%

Milestones service 10%

Efficiency del valore totale

Il valore economico PDR 100% e pari a € 3.000,00 al 4° livello

Nel nuovo piano presentato a Roma dall’azienda, oltre a numerosi investimenti fatti e da fare nello stabilimento Reggino, come quello della cattedrale per la saldatura, la nuova sala prove, per il collaudo del treno Caravaggio completo, la costruzione di una nuova mensa e spogliatoi ecc…, è previsto anche un incremento di 100 mila ore lavorative, per poter rispettare le consegne dei treni, soprattutto per la commessa ROCK di Trenitalia.

A tal fine si prevedono nuovi inserimenti in termini di assunzioni con nuove figure professionali eccellenti ( parametri richiesti dall’azionista), per far fronte all’aumento delle ore produttive da sviluppare.

L’azienda, nei mesi scorsi ha selezionato ed assunto tramite agenzia interinale, personale specializzato, inserito nelle linee produttive di saldo-carpenteria ed allestimento elettrico.

I suddetti, per superare la selezione necessaria a soddisfare le richieste dall’azionista, sono dovuti risultare idonei anche quanto previsto dal protocollo di legalità, firmato in prefettura tra azienda ed istituzioni.

Purtroppo, lo stesso non è avvenuto per altrettante persone, che dopo aver superato tutte le fasi preselettive previste dall’azienda, come accertamenti diagnostici, idoneità medico competente , frequentazione di corsi di sicurezza e formazione lavoro,(tenutesi all’interno dello stabilimento da personale Hitachi) e per i saldatori un ulteriore corso di 20 gg per conseguire i brevetti ed i patentini rilasciati dall’Istituto Italiano di Saldatura di Genova, per poter saldare le casse di alluminio.

Solo al momento della firma del contratto che doveva essere il 3 maggio 2019, sono stati sospesi con la scusa che l’azienda eseguisse i controlli relativi al protocollo di legalità.

Dopo circa 2 mesi, con una telefonato seguita da Mail sono stati esclusi per una motivazione diversa, adducendo il mancato superamento della selezione.

Questo, da parte del sindacato è INACCETTABILE!

Come inaccettabile è il fatto che alle selezioni per possibili assunzioni anche con agenzie interinali, non possano partecipare tutti, come i parenti di primo grado (figli o fratelli) dei dipendenti premiando il merito, che giornalmente con dedizione contribuiscono con il loro lavoro al raggiungimento degli obbiettivi aziendali.

Questo atteggiamento e assolutamente discriminatorio come previsto dalle leggi Europee.

Inaccettabile è:

che in Hitachi, dopo la sottoscrizione dell’armonizzazione (Dic.2016 ), ancora sussistano dipendenti non inquadrati professionalmente ( inquadramento alla mansione) e/o gratificati come previsto, ( superminimo operaio).

Incentrato.

Come sindacato siamo disponibili ad un confronto sindacale LEALE, con i datori di lavoro delle ditte incentrate e decentrate, nel rispetto del contratto in essere, ( sicurezza sui luoghi di lavoro, Welfare Aziendale, previdenza complementare, fondo sanitario, perequazione ecc… ecc…).

Chiediamo, l’internalizzazione della logistica e movimentazione treni entro il 2019, cosi come sempre detto dall’azienda e come è già avvenuto per gli stabilimenti di Napoli e Pistoia.

La legalità e i diritti sono un bene che contraddistingue una Nazione democratica, dove tutti dovrebbero essere fieri ad appartenere per avere le stesse opportunità.

La FIM CISL, invita le altre O.S. a prendere posizione sui problemi che riguardino i lavoratori tutti, mettendo in campo tutte le azioni previsti da CC.NN.LL dalla contrattazione alla mobilitazione dei lavoratori.