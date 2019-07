Reggio Calabria – Giorgio Martino presenta ‘Gimondi & Merckx – La sfida’

Condividi

Giorgio Martino, già giornalista e cronista televisivo italiano, che per 30 anni ha raccontato all’Italia il ciclismo sui canali RAI, sarà il secondo ospite dei Caffè Letterari estivi 2019 del Rhegium Julii.

Per l’occasione giorno 8 luglio alle ore 21.15 l’autore, nello splendido scenario del Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, presenterà al pubblico del Rhegium Julii il suo ultimo libro Gimondi & Merckx – La sfida.

Martino sarà presentato e intervistato dal giornalista RAI Tonino Raffa che, con i colleghi Cristoforo Zuccalà e Anna Foti, aprirà un confronto con il pubblico presente.

Un’opera che narra il passaggio storico dal 1965 al1978, epoca che attraversa nuove realtà sportive e culturali: dai Beatles alle contestazioni giovanili, dal Sessantotto al primo uomo sulla Luna, dalle manifestazioni studentesche alla Guerra in Vietnam e che vede come protagonisti della narrazione due grandi sportivi del tempo Gimondi e Merckx che cambiarono il modo di vivere e raccontare il ciclismo.

Un libro avvincente che racconta l’entusiasmo degli inviati e la passione dei tifosi che assistono all’appassionante sfida di due atleti costruita su una sana rivalità, su una formidabile ostinazione e tenacia posta davanti agli ostacoli e alla fatica, fatta di primati e di record che stravolsero albi d’oro e primati.