Reggio Calabria, Fashion day: Giovanni Nucera premia i principali stilisti

Condividi

Il 13 luglio in occasione dell’evento FASHION DAY all’Arena dello Stretto, calendarizzato tra gli eventi dell’Estate reggina come la più importante manifestazione di Alta Moda del Centro Sud Italia, Giovanni Nucera, capogruppo “La Sinistra in Consiglio regionale e consigliere delegato dalla Regione Calabria allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, premierà i principali stilisti che aderiscono all’iniziativa.

In segno di apprezzamento della manifestazione da parte della Regione Calabria, verranno premiati l’ideatore Giovanni Barcella, Hair Stylist e ispiratore moda, Antonio Sapone, Direttore artistico Image Editor e Dirigente politico, Alessandra Giulivo, Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua “Davida Sposa”, Daniele La Face Hair Stylist, Giovanni Sorci, Elisa Trunfio, Antonino Cedro e lo Staff Old Style.

“Un evento importante che avrà come scenario la bellissima Città dello Stretto. Come Istituzione siamo orgogliosi di poter essere presenti sul territorio e sostenere iniziative come queste che danno lustro alla nostra Calabria” sostiene il capogruppo “La Sinistra” Giovanni Nucera.

Giovanni Nucera,

capogruppo “La Sinistra” in consiglio regionale della Calabria

consigliere delegato allo sport,

politiche giovanili

associazionismo e volontariato