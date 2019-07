Reggio Calabria, “Caso Miramare”: l’ex assessore Marcianò condannata a 1 anno

Condividi

E’ stata condannata ad un anno di reclusione, con pena sospesa, l’ex assessore ai lavori pubblici del comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò, che aveva scelto il rito abbreviato nel cosiddetto “caso Miramare”.

Il giudice Sergi ha inflitto una pena superiore ai dieci mesi di reclusione per i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico richiesti dal pm Walter Ignazitto nei confronti dell’ex assessore comunale nei mesi scorsi proprio nell’ambito del processo “Miramare”, per il quale sono rinviati a giudizio anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, e diversi assessori, ex assessori e burocrati.