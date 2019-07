Reggio Calabria – Beccato con 2 kg di droga in auto, arrestato 31enne

Condividi

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Reggio Calabria per prevenire e contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso di assicurare alla giustizia un trafficante di droga trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli Agenti della Polizia di Stato della Volante del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura Alfa 147 che, alla vista dell’autovettura della Polizia di Stato, accelerava l’andatura. Tale atteggiamento ha insospettito gli operanti che procedevano al fermo del veicolo i quali, atteso il nervosismo manifestato dal conducente, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo.

La professionalità degli Agenti ha permesso di rinvenire, abilmente occultato nel vano motore dell’autovettura, un sacco in plastica contenente due sacchetti accuratamente sigillati con all’interno della sostanza erbacea. A seguito degli opportuni accertamenti effettuati dagli esperti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, la stessa è risultata sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg 2,100 ed è stata sequestrata.

G.B., 31enne di Reggio Calabria, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’Autorità Giudiziaria, informata della misura provvisoria di polizia eseguita, in virtù della gravita del fatto ed i precedenti del soggetto, ha disposto la traduzione presso la locale casa circondariale.

I servizi specifici al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente proseguiranno in tutta la provincia per permettere, come in questo caso, di assicurare alla giustizia gli autori e togliere dal mercato illegale le sostanze stupefacenti che arrecano danni non solo agli assuntori ma anche alle loro famiglia e alla collettività in generale.