Reggio Calabria – Avviata la cabina di regia per le festività mariane

Avviata la macchina organizzativa per le iniziative culturali e musicali previste nel calendario dei festeggiamenti civili delle celebrazioni mariane per il prossimo mese di settembre.

Si è riunita questa mattina la riunione della cabina di regia attivata dal sindaco Giuseppe Falcomatà per l’avvio dell’iter amministrativo per l’organizzazione delle varie iniziative previste in calendario per il mese di settembre.

Presenti alla riunione i Consiglieri delegati Nicola Paris e Giovanni Latella, l’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Irene Calabrò, il Consigliere Metropolitano Demetrio Marino e il Dirigente del Settore Cultura Umberto Giordano.

Il tavolo è propedeutico alla riunione in programma per la prossima settimana, quando si terrà un nuovo incontro alla presenza dei componenti del Comitato feste.

Sempre nella giornata di oggi la Giunta Comunale ha approvato su indirizzo dell’Assessore alle Attività Produttive Saverio Anghelone l’atto di indirizzo per l’indizione del bando per la concessione degli spazi commerciali, per la tradizionale fiera che anche quest’anno si terrà nell’area di Pentimele, e per il villaggio ludico delle giostre, che saranno posizionate nell’area del Tempietto.

Il periodo delle festività mariane da sempre rappresenta un contesto di grande socialità per la Città di Reggio Calabria, un momento di trasporto identitario e di straordinaria partecipazione civica, oltre che religiosa, che ancora una volta consentirà di accogliere in Città, come ogni anno, migliaia di visitatori richiamati dal calendario delle celebrazioni ufficiali e dal vasto cartellone di eventi, concerti, spettacoli, che l’Amministrazione comunale sta predisponendo e che è attualmente in via di definizione.