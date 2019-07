Reggio Calabria – Reggini hanno il piede pesante, pioggia di verbali con autovelox

Condividi

Continua il contrasto della Polizia Municipale alle infrazioni del codice della strada. Nel mirino degli uomini del Comune ci sono le strade a scorrimento veloce e gli eccessi di velocità.

L’installazione di autovelox mobili, ancora una volta sulla bretella del Calopinace in direzione mare-monte, ha portato in un’ora e mezza (dalle 14 alle 15.30) alla rilevazione di ben duecento multe.

Il bilancio, in cinque giorni di installazione di autovelox mobile nella zona, ha portato alla redazione di 900 verbali, all’individuazione di 50 infrazioni per guida con telefono, 15 multe per guida senza casco (quest’ultime sul lungomare).

128, invece, sono le multe comminate per auto senza copertura assicurativa.