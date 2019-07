Reggio Calabria, Angelo Duro al Teatro Cilea con il suo one man show “Da vivo”

Condividi

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’ultima tournée teatrale che ha registrato il sold out nei migliori Teatri d’Italia, la comicità dissacrante di Angelo Duro torna a calcare i più prestigiosi palchi nazionali con il nuovo live show “Da vivo”. L’atteso spettacolo dell’attore e scrittore palermitano partirà da Milano, al Teatro Manzoni l’8 e il 9 ottobre 2019 e arriverà anche in Calabria il 28 febbraio, quando si esibirà al Teatro Francesco Cilea.

Si annuncia esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?” Bisognerà quindi attendere ottobre per scoprire cosa racconterà stavolta.

E’ da poco uscito anche il suo primo libro, “Il piano B” (ed. Mondadori) che lo stesso Angelo Duro spiega così: «Io, che credo che l’analfabetismo sia la soluzione per la spensieratezza. Io, che penso che essere antipatici sia un dono. Io, che odio le persone che criticano perché ti danno la forza di andare avanti per fargliela pagare, quando potresti startene sereno a casa. Io, che sono orgoglioso di non essere nato femmina, così non subisco i maschi. Io, che preferisco una società piena di gay, così ci sono più femmine per ogni etero che rimane. Io, ho scritto un libro dove potevo mostrare il peggio di me? Sì, l’ho fatto. Questo è il mio primo romanzo».