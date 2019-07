Reggio Calabria, Andriani: “Sindaco, ormai sei come un gatto in tangenziale”

Altro colpo basso inferto ai commerciantin reggini da parte dell’Amministrazione Comunale!

Hanno pensato di mettere in opera uno spartitraffico illuminato lungo tutto il viale Europa per evitare sorpassi pericolosi e scorrimento veloce. L’iniziativa non è stata accettatadai commercianti del luogo perché il restringimento della carreggiata impedirebbe il parcheggio alla clientela e limiterebbe le normali attività dei vari negozi. Inoltre è stato chiuso l’accesso dal viale verso l’ospedale Morelli ed edificata una rotatoria proprio di fronte alla stazione dei Vigili del fuoco. E’ quanto scrive in una nota Gabriella Andriani.

I cittadini hanno già presentato una petizione con un migliaio di firme ed i lavori sono stati bloccati in attesa dell’incontro che avverrà domani al Cedir, tra il Comune e gli esercenti.

Questa è l’ennesima azione perpetrata da quest’Amministrazione ai danni dei reggini e della già esigua economia della città. Non si è nemmeno tenuto conto che tale modifica urbana tende a bloccare due siti di emergenza quale l’Ospedale e il comando dei Vigili del fuoco.

Il Comune giustifica questi lavori con la necessità di rendere sicuro ed illuminato il percorso del viale .

Ma non sarebbero sufficienti strisce segnaletiche atte a regolamentare il doppio senso e relativi “autovelox” per limitare la velocità, piuttosto che disagiare il commercio e le attività di emergenza?

Per quanto rigurda l’illuminazione basterebbe sfoltire adeguatamente gli alberi, ovviamente senza tagliarli, potenziando la luce già esistente.

Da quando il Sindaco ha annunciato la sua ricandidatura ha iniziato una corsa frenetica , inutile per lui e dannosa per la città, attraverso l’apertura di cantieri, in piena estate , che sortiscono solo in lavori svolti con approssimazione e dispendio di finanze.

Per tutta la legislatura è rimasto paralizzato lamentando la mancanza di fondi. Perchè, lui ed i suoi adepti, non hanno utilizzato questi anni per redigere progetti più idonei e sottoporli ai cittadini in modo da realizzare , oggi, le giuste opere?

L’inefficienza dimostrata finora è peraltro confermata in queste ultime ore dalla smentita dell’Anas al Sindaco, relativa alla chiusura per lavori, dello svincolo di Gallico-Catona.

Tutto ciò che il Sindaco si sforza di compiere adesso lo fa apparire solo come “ un gatto in tangenziale”!

Responsabile MAC Gabriella Andriani