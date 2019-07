Reggio Calabria – Accusato di sequestro di minore, suicida in carcere: è polemica

Condividi

Ha scelto di impiccarsi nella sua cella del carcere di Arghillà, a Reggio Calabria. A porre fine alla propria esistenza è stato un cittadino rumeno, che lo scorso 16 luglio aveva tentato di sequestrare un minore all’interno di un centro commerciale di Viale Calabria.

La notizia è stata diffusa da Emilio Enzo Quintieri, consigliere nazionale dei Radicali italiani e candidato garante regionale dei diritti dei detenuti della Calabria.

Era affetto da problemi psichici e l’evento diventa oggetto di polemiche, poiché l’avvocato Mazzeo del Foro di Reggio Calabria aveva chiesto al gip una perizia psichiatrica che portasse il suo assistito ad avere un ricovero in una struttura sanitaria esterna.

L’istanza è stata respinta e che fa si che ci si pongano delle domande relativamente a quella che lo stesso Quintieri definisce “tragedia annunciata”.

L’intrrogativo più pesante è “per quale motivo il gip reggino non abbia accolto la richiesta del difensore disponendo una consulenza psichiatrica ed il ricovero in una struttura sanitaria per questo poveraccio, anziché tenerlo nel sovraffollato carcere di Arghillà (360 detenuti presenti a fronte di una capienza di 302 posti), Istituto in cui peraltro risulta carente, oltre al personale di Polizia Penitenziaria (113 unità a fronte delle 160 previste dalla pianta organica) e della professionalità giuridico pedagogica (4 funzionari a fronte dei 7 previsti), l’assistenza sanitaria ed in modo particolare quella specialistica di tipo psichiatrico (6 ore settimanali con circa 100 detenuti con problemi psichiatrici di cui circa 30 ad alto rischio suicidario) nonché quella psicologica (8 ore settimanli”.

Quintieri si è detto pronto a denunciare il fatto al garante nazionale dei diritti dei detenuti ed al garante comunale di Reggio Calabria.